ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%

Эксплуатация российского среднемагистрального лайнера SSJ100 обходится в два раза выше, чем использование его зарубежных аналогов, сообщил РБК со ссылкой на письмо главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева в правительство. Эта разница приводит к росту стоимости билетов по направлениям полетов Superjet.

Письмо господина Артемьева было отправлено 18 июля вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами. Господин Артемьев отмечает, что разница объясняется высокими расходами авиаперевозчиков на обслуживание Superjet (7 руб. за кресло-километр против средней ставки 4 руб.). «По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях — ожидание запчастей и ремонта»,— отмечено в письме.

ФАС предлагает субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ и минимизировать затраты при его простоях, а для этого «потребуется изменить условия договоров с эксплуатантами». Размер возможной господдержки компаний не приводится в документе.

Позже замруководителя ФАС Александр Редько рассказал ТАСС, что расходы должны на эксплуатацию SSJ100 быть перенесены на авиапроизводителя и банки. «Бремя обслуживания самолетов на этапе развития системы сервиса должны принять на себя институты развития, извлекающие неприлично высокие доходы из этой ситуации, а также производитель»,— сказал он.

SSJ 100 — российский гражданский самолет, разработан в середине 2000-х годов. Пассажировместимость — от 98 до 108 кресел, дальность полета — 3 тыс. км. Цена по каталогу — $35 млн. Продуктовый ряд составляют коммерческие самолеты SSJ100, версия Sukhoi Business Jet и воздушные суда спецназначения. Самолет использует значительное количество зарубежных комплектующих, в частности двигатель SaM146 французской Safran.

О проблемах SSJ 100 стали чаще говорить после катастрофы самолета этой модели в Шереметьево 5 мая. Напомним, самолет SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Как сообщил источник “Ъ”, близкий к расследованию, к катастрофе могли привести действия пилотов: перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос воздушного судна.

Подробнее о возможных причинах аварии — в публикации “Ъ” «SSJ торопился к земле».