В Ленобласти завершили ремонт дороги на подъезде к Усть-Луге

В Ленинградской области завершен ремонт на участке подъездной дороги к порту Усть-Луга. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их стоимость составила около 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Используя новую технологию укрепления грунтового основания дороги (холодный ресайклинг), на объекте ликвидировали колейность и деформацию асфальтобетонного покрытия, очистили кюветы и обочины, спланировали откосы и восстановили работоспособность водопропускных труб, проходящих под основанием трассы. Заказчиком работ выступило ГКУ «Ленавтодор».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ГКУ «Ленавтодор» заключило 18 контрактов на ремонт региональных автодорог в 13 муниципальных районах Ленинобласти. В 2019 году на ремонт региональных дорог направлено около 1,5 млрд рублей.