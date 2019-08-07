В Ленобласти заключено 18 контрактов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

По состоянию на конец июля текущего года ГКУ «Ленавтодор» заключило 18 контрактов на ремонт региональных автодорог в 13 муниципальных районах Ленинградской области. При этом на 10 объектах работы уже полностью завершены, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В 2019 году на ремонт областных дорог направлено около 1,5 млрд рублей. Из них 296 млн руб. в качестве федерального софинансирования Ленобласть получила на ремонт дорог «Гатчина – Ополье» в Гатчинском районе, «Кемполово – Тосно – Шапки» в Волосовском районе и автодороги «Санкт-Петербург – Ручьи».

Всего на период с 2019 по 2024 годы на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в бюджете Ленобласти предусмотрено почти 14 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к сентябрю 2020 года в Ленобласти, в том числе, отремонтируют около 100 км автодорог «Нарва» и «Магистральная».