Свинокомплекс на границе с Украиной закрыли из-за вспышки АЧС

Случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован на Беляевском свинокомплексе группы компаний «Агропромкомплектация». Предприятие находится на территории Конышевского района Курской области, в 50 км от границы с Украиной. По данным региональных властей, наличие вируса у больных животных было установлено 19 августа, диагноз подтвержден в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии.

Как пояснили “Ъ” в «Агропромкомплектации», на территории свинокомплекса введен карантин, в ближайшее время все поголовье — 2,5 тыс. свиноматок со шлейфом поросят — будет уничтожено. Также отчуждение животных будет проведено в личных подсобных хозяйствах в радиусе 15 км. «По предварительным данным, источником вируса могли послужить инфицированные животные на ЛПХ, а также следы диких кабанов»,— заявили в ГК. По мнению гендиректора Сергея Новикова, предприятие стало «очередным заложником несовершенства системы биологической безопасности, поскольку бизнес не в состоянии в одиночку справиться с вирусом в секторе ЛПХ и дикой фауне».

Андрей Прах, Воронеж