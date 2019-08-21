Сбербанк запустил сервис по проверке сотрудников перед наймом

Сбербанк разработал новый сервис «Проверка сотрудника», говорится в сообщении банка. Сервис предназначен для малого и микробизнеса, у которого нет собственной службы безопасности или HR-специалистов.

«Проверка также может проводиться в отношении контрагентов и поставщиков товаров и услуг перед заключением партнерских соглашений, собственников квартир перед наймом жилплощади, при приглашении на работу няни, водителя и т. д.»,— говорится в сообщении. Пользователям предоставят сведения о действительности паспорта кандидата, наличии проблем с законом, штрафов и задолженностей. Данные для анализа берутся из проверенных и официальных источников, также учитывается поведение человека в социальных сетях.

«Проверка производится только с согласия кандидата»,— говорится в сообщении. Сервис включает три типа проверок: базовая (490 руб.), комплексная (990 руб.) и проверка водителя (690 руб.). Набор параметров проверки в зависимости от ее типа варьируется от 13 до 21. Срок выполнения заказа — около 10 минут.

Сервис начал работу накануне. Издание CNews отметило, что утром 21 августа страница сервиса исчезла из общего доступа. Банк объяснил, что это произошло в связи с продолжающимся тестированием. Сейчас сервис работает.