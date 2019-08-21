Объем налоговых поступлений Удмуртии в консолидированный бюджет России вырос на 10,2%

За январь-июль 2019 года налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет 132,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей. Это на 12,27 млрд руб. или на 10,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС по республике.

Так, в федеральный бюджет мобилизовано 96,19 млрд руб. или 72% от общего объема поступлений, в консолидированный бюджет Удмуртии — 36,62 млрд руб. или 28%. Доходная часть консолидированного бюджета республики на 36,7% или 13,45 млрд руб. состоит из налогов на доходы физлиц, на 36,6% или 13,39 млрд руб. — из налогов на прибыль организаций, на 3,66 млрд руб. или 10% — из налогов на имущество, на 2,83 млрд руб. или 7,7% — акцизов по подакцизным товарам, 3,29 млрд руб. или 9% — по остальным налогам и сборам.

Основную долю в структуре налоговых поступлений федерального бюджета — 66,64 млрд руб. или 69,3% — заняли платежи за пользование природными ресурсами, 27,3% или 26,3 млрд руб. заняли поступления по налогу за добавленную стоимость. На долю налогов на прибыль организаций и акцизов по подакцизным товарам пришлось по 2,1% и 1% соответственно.

Кроме того, объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС, составил 28,26 млрд руб. Это на 1,4 млрд руб. или на 5,2% больше показателя января-июля 2018 года.