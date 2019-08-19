Движение на участке набережной канала Грибоедова ограничат до мая 2020 года

В связи с установкой строительных лесов в центре Петербурга на период с 22 августа 2019 по 30 апреля 2020 года ограничивается движение транспорта по набережной канала Грибоедова — на участке от улицы Ломоносова до Невского проспекта. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, из-за ремонта дорожного покрытия с 20 августа по 3 сентября движение будет ограничено ограничивается, а с 4 по 7 сентября полностью закрыто по Дмитровскому переулку — от Колокольной до Стремянной улицы. Также в центре Петербурга на срок с 20 августа по 15 октября ограничения будут действовать по набережной реки Фонтанки у дома 108. В Петроградском районе города полностью для автомобилистов будет недоступен участок улицы Академика Павлова — от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы, где с 20 августа по 15 сентября будут вестись работы по строительству газопровода.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что движение в центре Петербурга с 22 по 26 августа включительно ограничат из-за проведения фестиваля «Мотостолица».