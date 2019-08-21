Экс-глава новосибирской клиники Мешалкина и его супруга признали вину

Центральный райсуд Новосибирска смягчил меру пресечения бывшему директору Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Евгения Мешалкина Александру Караськову и его супруге Ирине Бойцовой, передал корреспондент “Ъ”.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, согласившись выпустить супругов из СИЗО под домашний арест сроком до 19 ноября. Главным основанием для изменения меры пресечения стало то, что они оба дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием. Местом домашнего ареста господина Караськова выбран особняк в коттеджном поселке «Волна», его жены — квартира в Академгородке. Обращение силовиков рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержат тайну следствия и личной жизни фигурантов дела.

Напомним, новосибирские сотрудники ФСБ задержали экс-главу клиники Александра Караськова и его заместителя Ирину Бойцову в начале июня 2019 года в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый размер хищений составляет 1,3 млрд руб.

Супругам предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Фигуранты дела ранее не соглашались с обвинением. Господин Караськов связывал свое уголовное дело с рейдерским захватом клиники, которую он возглавлял 20 лет — до середины мая 2019 года.

Подробнее о деле Александра Караськова — в материале “Ъ” «Национальный медицинский следственный центр»

Константин Воронов, Илья Галагуз