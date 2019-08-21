Более 1 млн рабочих мест в Петербурге являются высокопроизводительными

Согласно данным статистики в 2018 году в Петербурге общее количество высокопроизводительных рабочих мест превысило 1,033 млн единиц, прирост составил 10,4%. При этом за последние семь лет число ВПРМ в городе увеличилось на 455,9 тыс. По итогам прошлого года по этому показателю Петербург занял второе место в стране. Об этом сообщил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

По его словам, большая часть высокопроизводительных рабочих мест (около 15%) в Петербурге сосредоточена в реальном секторе. Чиновник отметил, что это говорит об «эффективной структуре экономики города, основанной на внедрении современных технологий, росте производительности труда, увеличении объемов производства».

Напомним, что согласно майскому указу президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике», количество ВПРМ в Петербурге к 2020 году должно увеличиться до 1,14 млн.