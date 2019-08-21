«Русагро» купила 22,5% «Агро-Белогорья» у Александра Соловьева

Группа «Русагро» приобрела 22,5% ООО ГК «Агро-Белогорье» — юрлица, управляющего одноименным белгородским производителем свинины, третьим в России по объему производства в 2018 году. Ранее эта доля принадлежала воронежскому финансисту, экс-председателю Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александру Соловьеву. Доли остальных владельцев — Владимира Зотова (72,5%) и гендиректора Ларисы Ковалевой (5%) — остались без изменений. По данным Kartoteka.ru, изменения в ЕГРЮЛ внесены 20 августа.

«“Русагро” рассчитывает на расширение сотрудничества с “Агро-Белогорье” и реализацию синергетического эффекта»,— отметили в группе. В «Агро-Белогорье» сделку публично пока не прокомментировали. Господин Соловьев подтвердил "Ъ-Черноземье" продажу своей доли в «Агро-Белогорье», пояснив это необходимостью дальнейших инвестиций в медицинское направление своего бизнеса. «Мы планируем строительство в Воронеже одного из крупнейших в стране центров реабилитации больных с проблемами с опорно-двигательной системой и сердечно-сосудистыми заболеваниями»,— сказал "Ъ-Черноземье" Александр Соловьев. О сумме сделки он предпочел не распространяться.

Олег Мухин, Андрей Цветков