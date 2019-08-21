Третьяковскую галерею на Крымском валу закроют на четыре-пять лет

Здание Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 год, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова. В интервью «Известиям» она отметила, что многое из представленного на Крымском валу будет перемещено в строящееся здание на Кадашевской набережной.

«В здании на Кадашевской набережной, которое сейчас строится, мы планируем сделать что-то вроде дайджеста постоянной экспозиции. Скорее всего, на одном этаже. А на втором будем показывать масштабные выставки»,— сказала госпожа Трегулова. По ее словам, собрания будут выставляться по всему миру и в российских филиалах, которые к тому моменту должны открыться во Владивостоке, Калининграде и Самаре.