Депутат предлагает ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать программу «Первосентябрьский капитал», сообщил RT со ссылкой на текст обращения к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В рамках программы планируется выделять родителям дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребенка в школу.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. руб. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета»,— говорится в тексте обращения. Господин Чернышов не уточнил сумму господдержки. Также он предложил ограничить стоимость «школьной корзины», которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. По мнению депутата, остальные расходы должно на себя взять государство.

Ранее аналитики сервиса «Авито» подсчитали, что родители российских школьников потратят на пенал, рюкзак и школьную форму в среднем 2,619 тыс. руб. Дороже всего собрать ребенка в школу в Москве: базовый набор стоит 3,326 тыс. руб., причем за прошедший год его цена выросла на 5%.

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМом в августе прошлого года, родители летом 2018-го в среднем потратили 21 135 руб. на подготовку детей к 1 сентября. Почти половина этой суммы — 10 196 руб.— приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.

Подробнее о том, сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября, читайте в публикации “Ъ FM”.