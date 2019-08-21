Group-IB сообщила об ущербе в 272 млн рублей от российской хакерской группы Silent

Ущерб от хищений русскоязычных хакеров из группы Silence составил не менее 272 млн руб., говорится в отчете «Silence 2.0: going global» международной компании Group-IB, которая занимается предотвращением кибератак.

В период с мая 2018-го по 1 августа 2019 года системой мониторинга, анализа и прогнозирования киберугроз Group-IB было зафиксировано не менее 16 новых кампаний Silence, нацеленных на банки разных стран. Хакерами были заражены рабочие станции более чем в 30 государствах в азиатском регионе, Европе и СНГ.

«В июле жертвами Silence стали банки в Чили, Болгарии и Гане, в июне хакеры провели серию атак на российские банки, в мае — две успешные атаки в Киргизии и бангладешском банке Duch-Bangla, в феврале — омский ИТ Банк, в январе — взлом банка в Индии»,— говорится в отчете. Ущерб, нанесенный Silence, составил не менее 272 млн руб., или $4,2 млн.

Один из вирусов, который разработала группа, позволяет получить контроль над устройством для определения активности пользователей, профилирования системы и кражи учетных данных. Второй вирус предназначен для отправки напрямую диспенсеру банкомата команд, в результате выполнения которых вся наличность будет выдана. «Уже через два дня после компиляции в СМИ появилась информация о хищении из банкоматов ИТ Банка»,— говорится в отчете.