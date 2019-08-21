Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян

В 2018 году россияне ежемесячно тратили на покупку алкоголя и табака 3% от общих потребительских расходов, следует из отчета Росстата.

Больше всего денег на покупку алкоголя и табачных изделий от своих общих расходов потратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%) и Еврейской автономной области (6%). Северный Кавказ стал регионом, где на покупку этих товаров жители тратили меньше всего из своего бюджета (в среднем около 1%). Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.

В июле этого года Минздрав предложил запретить продажу сигарет и спиртного в магазинах, расположенных в жилых домах. По мнению главного нарколога страны, в случае запрета россияне будут покупать такие товары гораздо реже. Некоторые эксперты полагают, что такие меры приведут лишь к росту нелегальной продукции.

Подробнее о том, к чему может привести запрет на продажу, читайте в материале “Ъ FM” «Жилые дома ограждают от алкоголя и табака».

Исследование о потреблении алкоголя и наркотиков в разных странах мира читайте в материале “Ъ” «Никто не смог перепить британцев».