Жилые дома ограждают от алкоголя и табака

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил запретить продажу сигарет и спиртного в магазинах шаговой доступности. Если их убрать с прилавков магазинов у дома, то россияне будут покупать такие товары гораздо реже, уверен автор инициативы.

По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, новые правила необходимы, чтобы оградить россиян от вредных привычек: «Идея очень простая: убрать алкоголь из магазинов в жилых домах, чтобы он не находился в шаговой доступности. Для этого должны быть организованы крупные маркеты, где бы это все и продавалось, но не вблизи микрорайонов. Во-первых, это воспитательный момент, потому что дети видят, как покупают алкоголь, как во дворах на лавках, предназначенных для детей, сидят мужики, пьют водку и курят, и, естественно, перенимают этот стереотип поведения. Во-вторых, эта мера рассчитана на людей, которые находятся в промежуточной зоне и за алкоголем далеко не пойдут».

Запрет продажи алкоголя и табака в жилых районах приведет лишь к росту нелегальной торговли, уверен глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «При продаже алкоголя предъявляются дополнительные требования к расстоянию до социальных объектов, поэтому зачастую не в каждом магазине у дома можно реализовать имеющуюся продукцию. Вводить какие-то ограничения для таких точек, на самом деле, зачастую крайне избыточно.

Вводя излишние ограничения, мы создаем возможность для развития, в том числе и теневого рынка.

Не секрет, что многие безымянные магазины занимаются именно нелегальной продажей алкоголя. Фактически мы предоставляем дополнительные возможности для развития этого направления. Эксперименты, которые ранее проводились, показали, что магазин начинает переориентироваться на этот ассортимент, потому что, как ни странно, торговать такого рода продукцией выгоднее, чем, например, хлебом. Такого рода предложения в последние годы поступают регулярно, какого-то практического смысла в них нет».

Вместе с тем, как показали результаты опроса ВЦИОМ, россияне за последний год стали больше пить. В прошлом году трезвенниками себя называли 40% граждан, в этом — 33%. Это подтверждает и статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. По его данным, за прошлый год потребление спиртного выросло чуть более чем на 8% — в среднем один россиянин выпил почти 15 л. Всего за прошлый год было продано более 210 млн декалитров алкоголя. Число курящих россиян не увеличилось. Как и в прошлом году, от сигарет не может отказаться почти треть граждан.

Глеб Силко