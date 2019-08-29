Константин Новоселов: «Нужно разделять науку и политику»

Каждое лето в немецком городке Линдау проводится Встреча нобелевских лауреатов с молодыми учеными. Нынешняя, 69-я встреча, была посвящена физике, приехали 39 нобелевских лауреатов, в том числе и 2019 года — Донна Стрикленд и Жерар Муру, и около 600 молодых ученых из 89 стран. На встрече побывал обозреватель «Ъ-Науки» Алексей Алексеев.

Цветовая дифференциация участников

Пропуск-бейджик на цветной ленте давал право не только на участие во встрече, но и на бесплатный проезд по Линдау. По пропуску можно было узнать своих за пределами конференц-центра «Инзельхалле», где проходили основные мероприятия. По цвету ленты — определить категорию участника: черный — молодой ученый, синий — нобелевский лауреат, желтый — журналист.

На разворотном круге при выезде из центра города можно еще раз увидеть лица, которые уже видел в «Инзельхалле» — фотографии всех лауреатов, приехавших в этом году в Линдау.

Такое разнообразие лиц и одежды, как в конференц-центре, можно увидеть только в крупных международных аэропортах. Один в строгом английском костюме и при галстуке, другой — в футболке с надписью «Мне нравится физика слабых токов», шортах и шлепанцах (на улице днем было плюс 33). Участницы из арабских стран, замотанные в черное так, что видно только лицо. Англичанин, хвастающийся сорока татуировками, в том числе числом ?, написанным до двадцать какого-то знака. Похожая на героиню молодежного сериала афроамериканка в смешных очках, рисующая на салфетке в столовой нанофильтр, чтобы объяснить новым знакомым, чем она занимается. Как минимум две участницы приехали в Линдау беременными, а одна — с младенцем в коляске, который мирно спал на лекции «Темная сторона Вселенной» (нет, это не про Дарта Вейдера).

В перерывах между лекциями и дискуссиями молодая толпа окружала очередного лектора-лауреата с дополнительными вопросами и просьбами об автографе. А еще знакомились между собой, создавая свою особую социальную сеть, которая еще окажет влияние на будущее мировой науки.

Нобелевские лауреаты о встрече в Линдау 2019 года Читать далее

Интернациональное озеро с Швецией в середине

Само место проведения Встречи нобелевских лауреатов с молодыми учеными — город Линдау на Боденском озере — прекрасный символ: большая наука не имеет границ, а тяга человека к знаниям, любознательность — вечны.

Боденское озеро находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Один из островов в акватории озера — Майнау — находится в собственности шведской королевской семьи.

Город Линдау избежал разрушений во время Второй мировой войны, так что в историческом центре можно увидеть дома, год постройки которых совпадает с датой открытия Америки Колумбом.

В 1950 году два жителя Линдау, врачи Франц Карл Хайн и Густав Вильгельм Параде, задумали провести в родном городе встречу нобелевских лауреатов по медицине. Они обратились к Леннарту Бернадоту, графу Висборгскому, внуку шведского короля Густава Пятого и правнуку российского императора Александра Второго — Леннарт жил (и умер в 2004 году) на острове Майнау. Прав на шведский трон Леннарт Бернадот был лишен за женитьбу на простолюдинке, но связи в Стокгольме у него остались.

Его попечением в Линдау в 1951 году состоялась первая Европейская встреча нобелевских лауреатов по медицине, их приехало семеро. Густав Пятый направил участникам королевское приветствие. Решено было не останавливаться только на медицине, но проводить в очередь с ней встречи, посвященные физике и химии. Уже на третью встречу нобелевских лауреатов пригласили молодых ученых. В 2004 году была впервые организована встреча по экономике. На 2020 год запланирована первая междисциплинарная встреча. Девиз встреч в Линдау — «Educate, inspire, connect» («Обучать, вдохновлять, объединять»).

После смерти Леннарта советом, занимающимся организацией встреч, руководила его вдова Соня, а сейчас — дочь Беттина.

Возможность принять участие во встречах с нобелевскими лауреатами предоставляется студентам-старшекурсникам, докторантам и постдокторантам в возрасте до 35 лет, показавшим выдающиеся научные способности в сфере науки, которой посвящена встреча данного года. Кандидата на участие может выдвинуть научная организация или нобелевский лауреат, после чего кандидаты проходят многоступенчатый отбор. Главными темами встречи 2019 года были лазерная физика, гравитационные волны, темная материя, космология, материалы будущего. Кроме того, на встрече обсуждались морально-этические проблемы современной науки: была дискуссия о росте национализма и о том, как все эти «Брекситы», приход к власти в Европе представителей националистических партий и тому подобное могут отразиться на международных научных связях.

Фото: Foundation Lindau Nobel Laureate Meetings

Российские ученые без границ

Россию в Линдау представлял один нобелевский лауреат — сэр Константин Новоселов. Также он представлял Великобританию (как профессор Манчестерского университета) и Сингапур (c апреля 2019 года он работает в Национальном университете Сингапура).

Российских молодых ученых было 6 или 15. Смотря как считать. Шестерых направили на встречу российские учебные и научно-исследовательские заведения — МГУ (двое), СПбГУ (двое), Ярославский университет им. Демидова и Институт космических исследований РАН (двое). Остальные девять представляли научные структуры других стран.

Один из представленных на встрече стендовых докладов комментировал Сергей Шилин: «Раньше я работал в Химическом институте общества Макса Планка в Институте Макса Планка на кампусе Майнцского университета имени Иоганна Гуттенберга. Хотя я сейчас формально представляю Уппсальский университет, эта работа была сделана в Майнце. Руководитель группы, сделавшей эту работу,— Михаил Еремец. Он руководит группой, занимающейся сверхпроводимостью под высоким давлением. Тема стендового доклада — "Эффект Мейснера в сверхпроводнике из сульфида водорода при температуре 203 кельвина". На момент когда это открытие было сделано, это был рекорд сверхпроводимости. Сейчас рекорд составляет 250–260 кельвинов. Он был установлен той же самой группой четыре года спустя. Фактически Еремец побил собственный рекорд.

Моя часть этой работы относится к эффекту Мейснера в данном сверхпроводнике. Эффект Мейснера — одна из главных характеристик сверхпроводника, это полное вытеснение магнитного поля из проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние».

Егор Им, (Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет): «Сюда я поехал по номинации от университета. Я только закончил бакалавриат. В будущем мне хотелось бы заняться физикой элементарных частиц. Сейчас здесь находятся два нобелевских лауреата, занимавшихся этой темой. Это Такааки Кадзита, получивший премию за экспериментальное подтверждение нейтринных осцилляций, и Карло Руббиа, получивший премию еще давно, в 1984 году, за открытие W-бозонов. И мне больше всего интересно их послушать. Очень много было интересных лекций и дискуссий, связанных с астрофизикой, лазерами, материалами будущего».

Надежда Чернявская (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, ETH): «Меня номинировал Курт Вютрих, нобелевский лауреат по химии 2002 года. Он тоже работает в ETH. Всего от нашего вуза он номинировал трех человек. Я занимаюсь физикой элементарных частиц, работаю в ЦЕРН на Большом адронном коллайдере. Из лекций, которые здесь были прочитаны, мне очень понравилась лекция Карла Вимана по новым методам обучения физике. Меня заинтересовали его методы, возникло желание изучить их подробнее. Еще очень интересна была лекция Адама Рисса "Вселенная расширяется быстрее, чем мы думали". Вчера была панельная дискуссия "Темная сторона Вселенной". Темная энергия и темная материя сейчас многих интересуют. В ходе дискуссии высказывались необычные подходы к этой теме. А сегодня у нас день частиц. Карло Руббиа будет рассказывать про хиггсовские поля. В принципе я это знаю, но интересно будет послушать».

Александр Мистонов (Санкт-Петербургский государственный университет): «Я занимаюсь магнитными наноструктурами. Провожу эксперименты по малоугловой дифракции нейтронов. Мне очень понравилось, что в Линдау собралось много ученых самых разных специальностей из разных стран, что можно взаимодействовать и получать новый опыт, общаясь с людьми, которые вообще ничего не знают про твою область науки, а ты ничего не знаешь про их область науки, но выясняется, что у вас есть точки пересечения. Очень интересная была лекция Донны Стрикленд "От нелинейной оптики до физики высокоинтенсивного лазерного излучения"».

Валерия Бобкова (Вестфальский университет имени Вильгельма в Мюнстере): «Я работаю в области оптики, занимаюсь оптическими пинцетами и пространственной самоорганизацией в оптических системах. Сюда я приехала как получатель гранта фонда Марии Кюри. Фонд проводил отбор среди своих грантополучателей, я приняла в нем участие и получила возможность принять участие в конференции. Оказывается, нобелевские лауреаты — такие же люди, как и мы. Самое поразительное и необычное в этой встрече — возможность пообщаться за чашечкой кофе с нобелевским лауреатом, который заложил основы в области исследований, в которой я сейчас работаю. Будь то Донна Стрикленд, без открытия которой невозможно представить современный мир оптики, Билл Филлипс и Теодор Хэнш, работы которых так важны для спектроскопии, или Брайан Джозефсон, предсказавший теоретически эффект, названный в дальнейшем его именем, который теперь изучают в школе. Очень интересно и вдохновляюще было пообщаться с этими невероятно умными людьми и узнать их секрет успеха: много и усердно работать, что, конечно, невозможно без того, чтобы гореть своей идеей».

В этот момент в виде наглядного доказательства тезиса об обычных людях мимо прошел нобелевский лауреат по физике 2017 года Райнер Вайс в брючном костюме и не очень подходящих к костюму, но, наверное, удобных кроссовках.