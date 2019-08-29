Константин Новоселов: «Интересные фундаментальные проблемы есть везде»

— Над чем вы будете работать в Национальном университете Сингапура?

— Группа, которую я возглавляю, разрабатывает концепцию «умных» материалов. Материалов, которые могут менять свои свойства в зависимости от окружающих условий, способны обучаться, имеют память. Поэтому мы можем называть их «умными».

— В каких сферах будут применяться «умные» материалы?

— Мы разрабатываем общую концепцию. До применения еще далеко. Но спектр очень широкий. В частности, это «умные» мембраны, мембраны с биологическими свойствами, распознавание образов.

— Вы только что участвовали в разговоре с прессой на тему «Конец международного сотрудничества в науке? Как национализм угрожает открытому миру науки». Национализм — далеко не единственная беда современности, связанная с наукой. В странах с авторитарными режимами научные открытия могут использоваться против населения — например, «цифровой концлагерь». Не боитесь ли вы, что созданные вами технологии могут быть использованы подобным образом?

— Я думал на эту тему. Я считаю, что нужно разделять науку и политику. Научный прогресс остановить невозможно. Если его остановить в одном месте, его прорвет в другом. Можно попытаться искусственным образом замедлить его, но только на недолгий срок, только в каком-то определенном месте. В глобальном масштабе развитие будет продолжаться. И лучше развивать науку и контролировать ее применение, чем не развивать вообще и потом расхлебывать последствия. Потому что кто-нибудь где-нибудь все равно это обязательно когда-нибудь сделает.

— Насколько вам интересна прикладная часть? Или вы в большей степени экспериментатор?

— Я занимаюсь фундаментальной физикой. Нельзя рассуждать так, что прикладная часть менее интересна, а экспериментальная часть более интересна. И то и другое интересно, очень важно и требует очень больших усилий. Я понял, что нельзя кое-как делать прикладную часть. Я постараюсь сфокусироваться на конкретной научной проблеме. Сообщество, занимающееся графеном, огромное. У нас есть заводы по производству устройств на основе графена. Но чтобы этим заниматься в больших масштабах, нужно тратить на это огромное количество времени. Приходится выбирать.

— Если сейчас 17-летнему абитуриенту в России нужно выбрать, на какую специальность ему поступать, что бы вы ему посоветовали? Что наиболее перспективно?

— Совершенно неправильно думать о том, какая область наиболее перспективна. Нужно идти туда, куда нравится. Это не пустые слова. Когда я отбираю к себе студентов, я, конечно, смотрю, чтобы они были не идиоты, но очень важно, чтобы они любили заниматься тем, чем они занимаются. Если им это не нравится, я их не смогу заставить. И это самое важное. А интересные фундаментальные проблемы есть везде — хоть в компьютерных дисциплинах, хоть в физике, хоть в химии, хоть в биологии. В науке еще много-много лет можно будет найти, чем заниматься.