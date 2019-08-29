Нобелевские лауреаты о встрече в Линдау 2019 года

«Здесь, в Линдау, я получаю возможность узнать, какой работой заняты ведущие научные лаборатории всего мира. Что может быть лучше?» (Уильям Филлипс, Нобелевская премия по физике 1997 года за развитие методов лазерного охлаждения и пленения нейтральных атомов)

«Линдау наводит мосты между культурами и способствует знакомству самых блестящих молодых ученых в мире» (Брайан Шмидт, Нобелевская премия по физике 2011 года за открытие ускоренного расширения Вселенной посредством наблюдения дальних сверхновых)

«Я отлично провел время в Линдау, неформально общаясь с молодыми учеными» (Иоахим Франк, Нобелевская премия по химии 2017 года за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворах)

«Я приезжаю в Линдау, чтобы встретиться с увлеченными своим делом и очень талантливыми молодыми учеными и помочь им найти свой путь в науке» (Штефан Хелль, Нобелевская премия по химии 2014 года за создание флюоресцентной микроскопии высокого разрешения)