Бизнес на китах-убийцах

Косаток начали содержать в неволе в 60-х годах прошлого века. Они быстро завоевали признание у публики и стали приносить владельцам океанариумов хорошие доходы. В 1960–1970-х годах в Британской Колумбии и штате Вашингтон кипела косаточья золотая лихорадка — животных отлавливали целыми семьями и отправляли в океанариумы США и Канады. Когда ученые, обеспокоенные состоянием популяции, настояли на запрете отловов, лихорадка переместилась в Исландию, пока и там в конце 1980-х годов не прикрыли этот бизнес. После этого диких косаток почти не ловили, и появилась надежда, что эта страница истории взаимоотношений косаток и человека закрыта навсегда. Но во втором десятилетии нашего века золотое дно внезапно открыли для себя российские компании, занимавшиеся выловом и продажей белух, моржей и тюленей. Выяснилось, что в западной части Охотского моря плотоядные косатки нередко ходят вдоль берега по мелководьям, и их можно обметать сетями и поймать по той же технологии, которую использовали с белухами. В 2012 году таким образом отловили молодую самку косатки, получившую имя Нарния,— теперь ее показывают публике в Москвариуме на ВДНХ вместе с двумя другими подростками, отловленными годом позже. А затем отловы косаток поставили на поток, а их необходимость официально обосновывалась «культурно-просветительскими целями», но, по данным СМИ, в реальности цели были чисто коммерческие — морских млекопитающих просто продавали в Китай, в таможенных декларациях они оценены от миллиона долларов США, а их владельцами числились отловившие их фирмы. В конце концов протесты активистов и ученых привели к тому, что 11 косаток и 90 белух, выловленных летом 2018 года, запретили продавать за границу. История получила широкую огласку, разнообразные официальные лица неоднократно высказывались в пользу выпуска животных обратно в естественную среду. В начале июля этого года белух и косаток выпустили в море.