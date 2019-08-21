В Крыму ждут «Комету»

Как выяснил “Ъ”, санкции создали проблемы с запуском в Крыму новых судов на подводных крыльях – «Комет». Сейчас между Севастополем и Ялтой курсирует одно судно, запущенное летом 2018 года, до конца сезона планировалось ввести еще два. Однако проекту потребовалась замена поставщика двигателей. В результате в крымском минтрансе в этом году уже не ждут новых маршрутов, хотя эксперты и поставщик не исключают, что вторая «Комета» все же выйдет в море.

Как сообщили “Ъ” в «Калашникове», вторая «Комета» может быть поставлена на новый маршрут в Крыму в эту навигацию, но все будет зависеть от погодных условий и пассажиропотока.

Первая «Комета 120М» на 120 пассажиров построена на заводе «Вымпел» в Рыбинске (входит в «Калашников»), ее спустили на воду летом 2018 года в присутствии Дмитрия Медведева. Судно на подводных крыльях курсирует между Ялтой и Севастополем, в июле—сентябре 2018 года оно перевезло около 23 тыс. пассажиров, что на 16% выше плана. С 1 июня по 18 августа 2019 года было выполнено 276 рейсов и перевезено около 27 тыс. пассажиров. Средняя загрузка рейсов — 85%. Оператор перевозок — подконтрольные «Вымпелу» «Морские скоростные пассажирские перевозки» (МСПП).

Второе и третье судно планировали достраивать в Крыму и начать эксплуатировать с июля. Замминистра промышленной политики Крыма Елена Элекчан сообщила “Ъ”, что достройка двух судов планируется на мощностях судоремонтного завода «Южный Севастополь». А на судостроительном заводе «Море» ведется подготовка производства еще двух судов с планируемой сдачей заказчику в середине 2021 года, добавила она.

В начале года глава крымского минтранса Сергей Карпов говорил, что две строящиеся «Кометы» будут работать на маршрутах из Ялты в Севастополь и Евпаторию и обратно. Но пока в Крыму работает всего одна «Комета». Стоимость билета для взрослых — 500 руб., для детей — 200 руб., в салоне повышенной комфортности — 1 тыс. руб.

В «Калашникове» сообщили “Ъ”, что вторая «Комета» спущена на воду 13 августа, а 14 августа погружена на транспортное судно и отправлена в Севастополь. По прибытии ориентировочно в конце августа — начале сентября будут проведены швартовные и ходовые испытания, после которых судно будет передано заказчику, говорят в «Калашникове».

В концерне отмечают, что по результатам эксплуатации первой «Кометы» в проектную документацию судна был внесен ряд изменений, улучшающих его технико-эксплуатационные показатели. Это касается как повышения уровня комфорта для пассажиров и членов экипажа, так и вопросов, связанных с техническим обеспечением судовой силовой установки, навигационного оборудования, системы автоматического управления движением. Для внесения изменений потребовалось дополнительное время, уточнили в концерне. Третья «Комета» будет передана заказчику в конце октября, говорят в «Калашникове». В Минпромторге “Ъ” подтвердили информацию, предоставленную концерном.

В минтрансе Крыма на прошлой неделе сообщили “Ъ”, что в этом году по техническим причинам запуска дополнительных маршрутов не будет. «На следующий год планируется курсирование еще двух "Комет" по маршруту Евпатория—Севастополь и Ялта—Феодосия. Одна "Комета" уже построена, вторая в процессе»,— рассказали в министерстве.

По информации “Ъ”, основной причиной срыва сроков запуска «Комет» стали санкции. При строительстве судов возникли проблемы с поставкой двигателей, пришлось искать нового поставщика и заниматься перепроектированием, рассказали “Ъ” источники в отрасли.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что доработанный проект, поставленный в серию, будет пользоваться хорошим спросом в Крыму. В текущих условиях загрузка новых четырех-шести «Комет» не должна быть меньше 70%, полагает эксперт. Невыполнение контрактных сроков может быть не столь критичным, считает господин Бурмистров,— с учетом того, что испытания будут не очень длинными, не исключено, что вторая «Комета» все же сможет выйти в сентябре на маршрут.

Анастасия Веденеева; Вадим Никифоров, Симферополь