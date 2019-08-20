Британцы торопятся стать гражданами стран ЕС

Состоятельные британцы стали массово покупать гражданство стран Евросоюза в преддверии «Брексита». Многие не хотят терять преимущества, которые дает проживание в ЕС, в частности, безвизовое посещение других государств. Новое гражданство успели оформить уже несколько десятков тысяч человек, следует из данных компании Henley & Partners. Между тем, до выхода Великобритании из Евросоюза остается чуть больше двух месяцев.

Гражданство другой страны стоит дорого, но те, кто может себе это позволить, стремятся успеть оформить все документы, сообщил собственный корреспондент "Ъ FM" в Лондоне Андрей Остальский: «Если вы взглянете на британский паспорт, то первое, о чем там по-прежнему сообщается, — что его обладатель является гражданином Евросоюза. Мои знакомые говорят, что предстоящий "Брексит" кажется им некоторым уменьшением, урезанием их личных прав и что за границей они теперь будут чувствовать себя гражданами второго сорта, у них будут ограниченные возможности для поездок за границу, ведения бизнеса, работы, обучения.

Неудивительно, что британцы бросились получать паспорта других стран Евросоюза.

17 тыс. британцев подали заявления на получение гражданства одной из стран ЕС в течение первого же года после референдума о выходе Британии из объединения в 2016 году. Но за последние два года, по некоторым сведениям, это число выросло еще на 200%. Цифры разнятся, но ясно, что рост достаточно серьезный. Жители Королевства с горя даже подали петицию в Европейскую комиссию с просьбой принять новый закон, который бы позволял считать британцев гражданами ЕС даже после ухода страны из объединения. Но нужно набрать миллион подписей, и еще вдобавок в этой петиции пропорционально должны участвовать и граждане, как минимум, семи стран ЕС для того, чтобы она всерьез была рассмотрена. Шансов на это очень мало».

Жители Великобритании получают паспорта Ирландии, Швеции, Испании и Германии. Но быстрее остальных свой паспорт выдают Кипр и Мальта, пояснила директор по маркетингу компании Henley & Partners по России и странам СНГ Ирина Симонян. Но в этом случае, по ее словам, придется сделать внушительные инвестиции в экономику стран: «На самом деле, никто не знает, как произойдет "Брексит", на каких условиях.

Но если говорить о состоятельных британцах, которые, в принципе, не спешат расставаться со статусом европейца, то они используют возможности инвестиционных программ для получения второго гражданства.

Мы сейчас говорим о двух странах — это Мальта и Кипр. Если мы говорим о программе последнего, то паспорт можно получить в течение шести-восьми месяцев при инвестициях от €2 млн в жилую недвижимость. В случае Мальты вложения обойдутся в В €1 млн и более. "Золотые визы" в Португалию или Грецию позволяют получить вид на жительство в этих странах. Например, в Португалии достаточно купить недвижимость на сумму от €500 тыс., в Греции ценник начинается от €250 тыс.».

Несмотря на то, что британцы недовольны своим паспортом, интерес россиян к этой стране не упал, сообщил юрист-международник компании Elma Global Олег Лемешко. Кроме того, он отметил, что соотечественники продолжают приобретать так называемые «золотые визы» в Лондон: «Те, кто получают инвесторские визы, часто это делают по другим причинам, например, для обучения детей либо для того, чтобы проживать в Англии. То, что этот паспорт не дает права жить в других странах Евросоюза, их не сильно волнует, достаточно при необходимости проживания в самой Великобритании. По большому счету, интерес, может быть, упал только тогда, когда было реформировано законодательство, и вместо 1 млн фунтов в виде инвестиций стали просить 2 млн, а также запретили опцию вложения в ценные бумаги».

Весной Великобритания еще раз ужесточила правила получения «золотых виз» для иностранцев. По этой программе можно получить вид на жительство в обмен на инвестиции в британскую экономику, но предварительно соискателю нужно доказать, что он владеет своими средствами не менее двух лет.

Анна Пестерева