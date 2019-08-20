Москве не хватает строителей для программы реновации

Заммэра столицы Марат Хуснуллин пожаловался на дефицит рабочих. По его словам, по мере раскручивания программы расселения пятиэтажек властям придется принимать меры по стимулированию и привлечению строителей. Ранее советник мэра Владимир Ресин говорил, что для возведения новых домов требуется 1 млн специалистов, а сейчас на стройке работает только 400 тыс. человек.

Действительно ли в Москве не хватает строителей? И как это скажется на программе реновации? Дефицит рабочих сформировался давно, подтвердил председатель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский. По его мнению, Москве придется привлекать строителей из регионов: «Дефицит чувствовался даже без программы реновации, то есть столице нужно на сегодняшний день обращаться к коллегам в регионах. Там, по сути, пока стройки немного, а люди часто, к сожалению, не могут перебраться из своих городов, чтобы свою компетенцию применить там, где действительно разворачивается большая стройка. Вот в Советском Союзе реализовывались многие масштабные национальные проекты, я не имею в виду сейчас труд заключенных. Но вот на строительстве БАМа, например, трудились все — от студентов до тех, кто реально отвечал за такие проекты. Между тем, сейчас вы не можете просто так пригласить на работу иностранных специалистов, по сути, физических лиц. Вы тогда будете вынуждены предлагать реализацию проектов, например, китайцам или туркам. Последние работают на российском рынке, достаточно много и компаний из КНР. Надо сначала посмотреть на цифры, которые есть в регионах. Мы видим сейчас, какое количество людей вынуждены были прекратить свой бизнес, потому что не смогли получить проектное финансирование. Люди же остались.

Если же говорить про реализацию нацпроектов в целом, то даже если смотреть на строительные материалы, то у нас в достатке только песок.

Всего остального у нас не хватает. Поэтому когда говорят, что нужны рабочие руки, хорошо, представим, что они есть, более того, даже нашлись генподрядные организации, но им-то нужны материалы. А их в необходимых количествах нет».

Программу реновации в Москве утвердили два года назад. Согласно ей, к 2032 году должны расселить больше 5 тыс. домов.

Вице-президент Ассоциации строителей России Владимир Пономарев считает, что главная причина нехватки рабочих в том, что гастарбайтеры теряют интерес к этой сфере. Между тем, дефицит кадров в итоге, по его словам, может отразиться на ценах на жилье: «Нехватка рабочих рук действительно существует, это правда. Россияне все-таки стараются не идти разнорабочими, поскольку там платят существенно меньше, чем квалифицированным рабочим. Эти низкооплачиваемые специальности в основном восполняются за счет гастарбайтеров из Средней Азии. В последнее время к ним начали применять некоторые жесткие меры в отношении, например, квалификации, знания языков. В результате произошел некоторый отток гастарбайтеров из России. Подействовал накопительный эффект, образовался этот дефицит. Раз не будет хватать рабочих, значит, придется повышать цены, вырастет себестоимость. Рост зарплаты — это основная возможность для привлечения новых рабочих, но тогда повысятся и цены для потребителей».

Дефицит рабочих рук в Москве заметили и аналитики сервиса «Работа.Ру». По оценкам экспертов, в первую очередь, не хватает машинистов автокрана, бетонщиков, кровельщиков, плотников, столяров, каменщиков и маляров — на каждую из этих вакансий приходится максимум по одному резюме.

Яна Пашаева