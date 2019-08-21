Садовыми ножницами врезались в водопровод

АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКС) судятся с ЗАО «Фискарс Брандс Рус» (российская «дочка» финского производителя садового инвентаря и товаров для дома Fiskars Group). По мнению ЛОКС, во время строительства новых производственных мощностей в Тосненском районе Ленобласти компания осуществила несанкционированную врезку в водопровод, из-за чего должна поставщику коммунальных услуг 62,5 млн рублей. В ЗАО «Фискарс Брандс Рус» спор не комментируют.

Как сообщил “Ъ” генеральный директор АО «ЛОКС» Василий Медведев, «Фискарс Брандс Рус» является действующим абонентом компании с 2008 года, а в 2016-м договор на поставку ресурса был перезаключен. Весной этого года во время комиссионного обследования водопроводных и канализационных сетей сотрудники ЛОКС обнаружили не предусмотренное договором технологическое присоединение. «Факт незаконной врезки был зафиксирован в присутствии представителей "Фискарс Брандс Рус", которые подписали соответствующий акт. Затем они начали его отрицать, и мы обратились в суд» — сказал Василий Медведев.

Поскольку в ЛОКС отсутствует информация о точной дате незаконной врезки, юристы компании полагались на постановление Правительства РФ № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», продолжил господин Медведев. В документе предусмотрен метод расчета пропускной способности при самовольном присоединении и указан порядок расчета объемов, в том числе и максимальный срок для расчета незаконного потребления — три года. В итоге объем потребленной холодной воды и отведенных сточных вод «Фискарс Брандс Рус» был рассчитан с 2016 года и составил 761,4 тыс. кубометров на общую сумму 61,5 млн рублей. Еще почти миллион рублей ЛОКС пытается взыскать с «Фискарс Брандс Рус» в качестве неустойки.

«Для того чтобы получить дополнительную мощность для развития своего предприятия, "Фискарс Брандс Рус" надо было обратиться к нам за увеличением мощности в рамках договора о подключении, а не осуществлять несанкционированную врезку. Теперь же в компании утверждают, что врезка все-таки была, но осуществлена в декабре 2018 года»,— сказал Василий Медведев.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, в конце мая суд принял заявление к производству, а в августе отложил судебное разбирательство до конца октября. По словам Василия Медведева, «Фискарс Брандс Рус» предлагал заключить мировое соглашение, которое предусматривало выплату в размере 7 млн рублей. Истец на это не согласился.

Директор по производству АО «Фискарс Брандс Рус» Сергей Ефимов сказал, что «никакой незаконной врезки не было», и положил трубку. Генеральный директор компании Артем Герасимато также не стал комментировать ситуацию, предложив обратиться к юридической фирме «Борениус», представляющей интересы АО «Фискарс Брандс Рус» в суде, но и там решили не давать позицию ответчика.

ЗАО «Фискарс Брандс Рус» входит в Fiskars Group. Холдинг выпускает садовый инвентарь, кухонные принадлежности, сковороды и кастрюли, ножи и ножницы. Заводы Fiskars расположены в Финляндии, Польше, Норвегии, Франции и России. В 2018 году товарооборот Fiskars Group составил €1,1 млрд. В первом полугодии 2019 года товарооборот группы сократился на 0,9% — до € 533,7 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из отчетности компании. Завод Fiskars Group в Тосненском районе Ленобласти — единственный завод группы в России. По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), выручка ЗАО «Фискарс Брандс Рус» за 2018 год составила 1 млрд рублей, прибыль — 31,7 млн рублей.

О расширении своих производственных мощностей в Тосненском районе Ленобласти Сергей Ефимов сообщал осенью прошлого года. Инвестор строит цех сборки продукции площадью 700 кв. м рядом со своим действующим заводом на 1,2 тыс. кв. м.

Руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Maxima Legal Сергей Бакешин считает, что ответчик гарантированно сможет доказать иную дату вреза только в случае, если ЛОКС проводил контрольные проверки. Но, как следует из заявления ЛОКС в арбитраж (имеется в распоряжении “Ъ”), ранее они не осуществлялись. «В целом позиция ЛОКС выглядит достаточно сильной, если, конечно, не допущено технических ошибок в расчете объемов потребленной воды. Но у ответчика есть шансы защититься от требования об оплате воды, якобы поступавшей в колодцы с пожарными гидрантами, если они были опломбированы»,— сказал Сергей Бакешин.

Ольга Кантемирова