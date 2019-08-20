«Интерфакс»: топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» хотят выкупить акции у государства

Глава российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» Валерия Адамова в июле направила правительству предложение о выкупе у государства акций топ-менеджментом организации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, конкретная цена не называлась — пока это только идея для обсуждения.

Выкуп обосновывается тем, что из-за санкций США продать их профильному инвестору будет практически невозможно («Еврофинанс Моснарбанк» попал под санкции в марте за связи с венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA). Руководство банка со своей стороны обещает сохранить профиль организации и роль в расчетах между Россией и Венесуэлой.

Топ-менеджмент «Еврофинанс Моснарбанка» предложил выкупить акции, которые ВТБ передал Росимуществу. До того как банк попал под санкции, его владельцами были ВТБ и Газпромбанк (по 25% + одна акция), а также венесуэльский Фонд развития Fonden (50% минус две акции). После введения ограничительных мер ВТБ передал свой пакет Росимуществу. Пакет акций Газпромбанка также будет передан государству, но их дальнейшая судьба пока неизвестна (процесс идет).

«Интерфакс» уточняет, что Минфин от комментариев отказался. В ЦБ заявили, что не комментируют действующие банки. Получать комментарий Минэкономики, Росимущества «Еврофинанс Моснарбанка» на момент публикации новости агентству не удалось.

О передаче акций банка государству читайте в материале “Ъ” «ВТБ избавился от акций санкционного "Еврофинанса"».