ВЭБ и «Трансмашхолдинг» могут поучаствовать в обновлении автобусов в Воронеже

Воронеж вошел в число 45 пилотных городов, где при поддержке Внешэкономбанка (ВЭБ) будут реализовываться «проекты городского развития». Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе ВЭБа.

«Сейчас ВЭБ рассматривает 109 проектов в 45 городах. Многие из них — проекты в области модернизации общественного транспорта. Основной банковский инструментарий ВЭБа в этих проектах — концессии, кредиты на инфраструктуру, лизинг нового парка,— рассказали в пресс-службе.— По этим проектам ВЭБ работает с крупнейшими российскими корпорациями — группой "Синара" и "Трансмашхолдингом"».

Напомним, ранее “Ъ-Черноземье” сообщал, что «Трансмашхолдинг», с которым власти Воронежской области вели переговоры как с вероятным оператором проекта легкорельсового транспорта в облцентре, может войти в регион уже в 2020 году для организации пассажирских перевозок. Участие иногородних компаний и жесткие критерии оценки подвижного состава через конкурсный отбор предусматривает новый контракт с перевозчиками, разработанный Минтрансом. Местные участники рынка тогда отмечали, что перспектива конкуренции с федеральными игроками может привести в тонус все стороны.

Зампред ВЭБа Андрей Сорокин отметил, что сегодня российские города, «где концентрируется основная повестка экономического развития» сталкиваются со схожими проблемами: «Необходимость обновления фонда ЖКХ, потребность в модернизации общественного транспорта, отсутствие эффективных технологий переработки отходов. Мы считаем, что решения этих проблем могут быть упакованы в экономически эффективные проекты, обеспечивающие возвратность капитала».

Из других областных центром Черноземья в число 45 городов «первой волны» вошли также Курск и Липецк.

Подробнее о возможном заходе «Трансмашхолдинга» на воронежский рынок — в материале “Ъ-Черноземье” «К перевозчикам пускают конкурента».

Сергей Калашников