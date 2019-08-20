«Северная верфь» отправила корвет «Гремящий» на заключительный этап заводских испытаний

Строящийся в Петербурге корвет «Гремящий» проекта 20385 покинул достроечную набережную судостроительного завода «Северная верфь» и отправился в Балтику для завершения заводских ходовых испытаний и прохождения государственных.

Как сообщили в пресс-службе судозавода, ходовые испытания продолжатся около трех месяцев. На «Гремящем» проверят работу всех корабельных систем и спецтехники в эксплуатационных и боевых режимах. Через несколько дней к корвету присоединится фрегат «Адмирал флота Касатонов». Государственные испытания обоих кораблей запланированы на декабрь. По их итогам корвет и фрегат пройдут ревизию и будут переданы флоту. «Гремящий» отправится нести службу на Тихоокеанский флот, а «Адмирал флота Касатонов» — на Северный флот.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 28 июля корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» принимали участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.