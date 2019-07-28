В Петербурге прошел Главный военно-морской парад

Главный военно – морской парад прошел в Петербурге. Его принимал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

Принимая парад господин Путин заявил, что «военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору».

В параде, который одновременно проводился в акватории Невы и возле Кронштадта были задействованы 43 боевых корабля Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, в том числе подлодки, 41 единица авиации и более 4 тыс. военнослужащих.

Среди кораблей — неатомная подлодка «Кронштадт», атомный подводный крейсер «Смоленск», фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов», большой противолодочный корабль «Североморск», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск». Зрителям парада показали безэкипажный катер-робот, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин, входящий в состав противоминных средств тральщика «Иван Антонов».

Прибывшие в Петербург китайский эсминец «Сиань» и индийский фрегат «Таркаш» прошли парадом вместе с российскими кораблями в акватории Кронштадта.

Добавим, что сегодня на Дворцовой площади пройдет бесплатный концертный марафон. Завершит праздник салют. Он начнется в 22:30 по мск.