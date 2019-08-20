На Дону таможеннику назначили восемь лет колонии за получение взятки

Бывшего начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как установил суд, таможенник брал взятки от индивидуального предпринимателя, который на машинах перемещал товары народного потребления из Украины на территорию ЕАЭС. Каждый месяц таможенник получал 2 тыс. руб. за каждый автомобиль, которому было обеспечено беспрепятственное прохождение таможенных процедур. Всего с мая 2017 года по февраль 2018 года виновный получил более 1,5 млн руб.

Донецкий городской судом Ростовской области назначил экс-начальнку таможенного поста восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере более 7,5 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Кристина Федичкина