Перенос саммитов отпечатался на фасадах

В Челябинске до сих пор не приступили к ремонту фасадов 43 многоквартирных домов на гостевых маршрутах, которые власти планировали завершить к 2020 году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Весной власти города рассчитывали на получение субсидий из регионального бюджета, по предварительным подсчетам, в размере 197 млн руб., однако средства до сих пор не выделены. Региональный оператор капремонта подчеркивает, что не может обновлять фасады этих домов за счет средств фонда, поскольку они не включены в краткосрочный план областной программы. По мнению депутатов, необходимо провести масштабное расследование, как расходовались средства в рамках подготовки к международным мероприятиям в Челябинске.



В Челябинске на неопределенный срок откладывается капитальный ремонт 43 многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах, из-за отсутствия финансирования. Об этом на заседании комиссии городской думы по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил начальник управления ЖКХ администрации областного центра Дмитрий Петров.

Здания планировалось отремонтировать на средства областного бюджета в рамках подготовки Челябинска к саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР). В конце апреля депутаты приняли решение «О предоставлении мер финансовой поддержки в целях проведения капремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах города Челябинска», в соответствии с которым управляющие компании, ТСЖ и фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» должны был получить субсидии, по предварительным подсчетам, в размере 197 млн руб. Тогда депутаты беспокоились, что решение принимается поздно и работы не успеют выполнить в срок — к маю 2020 года. На сегодняшний день к ремонту еще не приступали.

«В соответствии с письмом исполняющего обязанности вице-губернатора Челябинской области Сергея Вернеровича Шаля, в настоящее время порядок доведения финансовых средств до администрации Челябинска со стороны области не определен. Администрация города 12 июля направила в адрес врио губернатора Алексея Текслера запрос о рассмотрении возможности выделения финансовых средств. По состоянию на 20 августа, ответ не поступал. Ждем денег. Будут деньги, будем делать фасады»,— сообщил господин Петров. По его словам, со стороны управления ЖКХ проведена работа с собственниками домов, инициированы собрания, собран пакет документов, вынесены на комиссию вопросы по переносу сроков капремонта.

Председатель комитета финансов Челябинска Ирина Лукина, присутствовавшая на заседании комиссии, подтвердила, что пока ответа от правительства области нет, администрация «делать ничего не будет».

В пресс-службе регионального оператора капитального ремонта “Ъ-Южный Урал” пояснили, что не могут выполнить работы на этих объектах без субсидий, поскольку здания исключены из региональной программы.

«В первую очередь необходимо понимать, что региональный оператор проводит работы по капремонту многоквартирных домов исключительно за счет взносов собственников без привлечения средств из бюджета. Во-вторых, проводит капремонт в домах, формирующих фонд на счете регоператора, включенных в региональную программу и краткосрочный план, в порядке очередности. Таким образом, 43 многоквартирных дома, о которых идет речь выше, не включены в краткосрочный план по разным причинам, а это значит, что региональный оператор отремонтировать их за счет средств фонда капремонта не может»,— прокомментировали в фонде.

В правительстве Челябинской области не смогли оперативно ответить на запрос по поводу выделения средств на капремонт фасадов.

Депутат челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский считает ситуацию с ремонтом фасадов тревожным сигналом, который свидетельствует о необходимости проведения масштабного расследования расходования бюджетных средств, выделяемых на подготовку к саммитам.

«Это касается не только фасадов, но и строительства новых объектов к саммитам, тех гостиниц, которые должны были быть построены и приведены в порядок. Это касается приведения экологической ситуации в Челябинске в то состояние, когда можно принимать дорогих гостей. Но ничего этого нет. Вся эта ситуация свидетельствует о том, что кризис, в котором находится Челябинская область, продолжает углубляться. Органы исполнительной власти, первое лицо должны дать отмашку на проведение расследования контрольно-счетной палатой Челябинской области. Где все эти деньги, как они расходовались? Кроме того, надо активизировать работу правоохранительных органов»,— говорит господин Нациевский.

Президент России Владимир Путин 19 июля объявил о переносе саммитов ШОС и БРИКС, запланированных на 2020 год, из Челябинска в Санкт-Петербург. 15 августа он подписал соответствующий указ. При этом глава государства сообщил, что некоторые мероприятия в рамках председательства России в ШОС и БРИКС все же пройдут в Челябинске, и пообещал сохранить федеральное финансирование, предусмотренное ранее. Власти города в свою очередь обещали завершить работу на всех объектах в рамках своих полномочий.

Юлия Гарипова