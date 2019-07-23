Подготовка без саммитов

Руководство Челябинска пообещало достроить объекты, запланированные к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, несмотря на то, что президенты на Южный Урал не приедут. По словам и.о. главы города Натальи Котовой, почти 8 млрд руб. уже поступило из федерального бюджета, и все средства будут вложены в развитие инфраструктуры муниципалитета. О решении провести саммиты в Санкт-Петербурге, а в Челябинске — сопутствующие мероприятия без участия глав государств сообщил президент Владимир Путин во время визита в Магнитогорск. Пока неясно, что будет со строительством конгресс-холла и президентских поселков. Участники рынка недвижимости считают, что у объектов, возводимых специально под саммиты, нет будущего. По мнению экспертов, городу «повезло», что осталась хоть часть мероприятий, а на выборы перенос никак не повлияет.



Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова рассказала, что будет с объектами, которые планировалось построить или отремонтировать к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, после решения федеральных властей о переносе мероприятий с участием глав государств в Санкт-Петербург.

«Город отвечал за подготовку дорожной части и благоустройство. Здесь никакие работы не остановлены. Жизнь продолжается. Практически 8 млрд руб. поступило в Челябинск, большая часть контрактов уже заключена, работа продолжается. Все объекты мы доведем до конца, и жители города все равно получат те территории, те скверы, те общественные пространства, которые мы планировали сделать, те дороги, которые мы планировали отремонтировать, развязки, освещение, иллюминация. Все, что поручено Челябинску, будет выполнено»,— сообщила госпожа Котова во время пресс-подхода после аппаратного совещания в администрации города. По ее словам, это касается и других объектов, на которые выделены федеральные средства, в том числе аэропорта Челябинска. «Вопрос по президентским поселкам курируется на уровне субъекта федерации. Мое мнение, что ничего приостанавливаться не будет. Это коммерческие объекты, думаю, застройщиками они будут достроены и реализованы»,— говорит и.о. главы города.

О разделении саммитов ШОС и БРИКС 2020 года на два города сообщил президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером в Магнитогорске 19 июля. Глава государства сообщил, что главы государств соберутся в северной столице, однако федеральные ресурсы, предусмотренные на подготовку Челябинска к международным мероприятиям, сохранятся и пойдут на развитие города.

По словам врио губернатора, из-за того, что главы государств не приедут, регион сможет сэкономить много средств, и эти деньги направят на социальную сферу. По данным властей региона, в Челябинске как одной из площадок пройдет около трех десятков мероприятий, приедут «тысячи человек». В частности, состоится деловой форум, культурные мероприятия, урбанистический форум и спортивные игры БРИКС.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в марте 2018 года. К лету 2020 года планировалось построить общественный деловой центр за 9 млрд руб. (после согласований его планируемая цена выросла вдвое) на двух берегах реки Миасс, резервный конгресс-холл «Таганай-2020», набережную, девять гостиниц (в том числе путем реконструкции), три президентских поселка и другие объекты. В июне прошлого года резервный конгресс-холл стал основным, поскольку стало очевидным, что сложный проект общественно-делового центра невозможно реализовать в срок без инвестора. После того как губернатор Борис Дубровский ушел в отставку, строительство объекта, которое велось за счет бюджетных средств, остановилось. Недавно стало известно о приостановке возведения одной из гостиниц, где планировалось разместить делегацию Китая. Застройщик объяснил это отсутствием средств. Неоднократно появлялись слухи о переносе саммитов, а весной этого года в Росавиации, комментируя отставание от графика реконструкции аэродрома, сообщали, что некоторое время в качестве площадки для проведения предстоящих саммитов рассматривали Сочи. Однако власти региона каждый раз говорили, что ни о каком переносе саммитов из Челябинска речи не идет.

Сейчас непонятно, что будет с объектами, которые специально возводились для международных мероприятий. Инвестор конгресс-холла «Таганай-2020» предприниматель Алексей Наговицын отказался от комментариев по этой теме, заявив, что по этому вопросу надо задавать вопросы правительству региона.

Застройщик президентской деревни в микрорайоне «Белый хутор» — АО «Лидер» (единый исполнительный орган АО «ЮУ КЖСИ») — от комментариев пока воздержался. Известно, что работы на объекте сейчас не приостановлены.

В компании ARK Development, которая возводит еще один «президентский» поселок «Терема», сообщили, что решение о переносе основной части саммитов в Санкт-Петербург никак не повлияло на строительство. «Проект застройки территории в 300 га был разработан задолго до ШОСа. Из-за участия в саммите планы пришлось немного переверстать. Сейчас мы в середине проекта, поэтому существенно менять ничего не будем. В первом квартале 2020 года все объекты, которые должны были быть сданы к ШОСу, будут сданы. Уже весной все было бы готово к приему делегаций. Так как саммит не состоится, мы внесем незначительные изменения в проект, например, в очередность подготовки тех или иных юнитов, но глобально ничего не изменится»,— сообщил генеральный директор ARK Development Андрей Курбатских. Всего в первой очереди поселка сейчас строится 150 объектов: восемь домов для лидеров государств, коттеджи, таунхусы и квартиры.

Получить комментарий от застройщиков еще одной «деревни» на территории бывшего лагеря «Чайка» в Челябинске не удалось: все известные телефоны не отвечали.

Директор компании «IBC недвижимость» Станислав Ахмедзянов считает, что нет смысла достраивать объекты «пикового использования», если нет других вариантов их применения. «По моему мнению, какого-то уникального варианта альтернативного использования объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске не найдено. Кроме того, должна быть адекватная ценовая политика, концепция, я про такие не слышал»,— считает он.

Руководитель Научно-образовательного центра развития региональных социально-экономических систем Института экономики УрО РАН Сергей Гордеев отмечает, что Челябинску повезло, что саммиты не забрали полностью при существующем уровне готовности. «В последнее время все отлично понимали, что проведение саммитов в Челябинске под очень большим вопросом, это было очевидно. То, что получилось сейчас, — наилучшая ситуация для Челябинска, которая оказалась возможной. Можно сказать, это подарок — все-таки не полностью забрали, а что-то оставили. Символически — это небезнадежное место. Что касается имиджа и престижа, создается такое мнение, что кто-то сюда приедет, и все изменится, но бизнес вкладывает средства не из-за того, что здесь побывали президенты, а из-за того, что есть определенные конкурентные преимущества, есть активно развивающаяся экономика. А здесь у нас пока вопросы. Посмотрим, к чему приведет “разворот Текслера”»,— говорит эксперт.

Уральский политолог Александр Пирогов в разговоре с “Ъ-Южный Урал” подчеркнул, что на репутации действующей власти перенос саммитов никак не отразится. «Это вина предыдущего руководства региона. На предстоящих выборах это никак не скажется. В целом эта история абсолютно элитная, рядовой избиратель не чувствует какие-то плоды от подготовки, а тем более проведения саммитов ШОС и БРИКС. Никаких политических рисков для действующего врио нет»,— говорит эксперт. По его словам, для самого Челябинска это действительно был бы серьезный шанс и серьезный опыт, в первую очередь, по организации крупных и значимых международных мероприятий и некий «задаток» на будущее как возможность проведения любых мероприятий высокого уровня, но «реноме оказалось подпорченным».

Юлия Гарипова