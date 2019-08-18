Шойгу: США еще до выхода из Договора о РСМД заложили средства на разработку новых ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что Соединенные Штаты заложили средства на разработку ракет средней и малой дальности были заложены в американский бюджет почти за год до объявления о выходе США из Договора о РСМД.

«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете появились средства на разработку таких ракет, утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки таких ракет»,— сказал господин Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Договор о РСМД, заключенный между СССР и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Он заверил, что Россия открыта к диалогу с США, если американские власти хотят «договариваться». «Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем, и у нас не появятся, пока не появятся в азиатско-тихоокеанском регионе, и у нас не будет там»,— подчеркнул министр.

2 августа Госдеп США и МИД РФ объявили о прекращении действия ДРСМД. В Вашингтоне и Москве уже анонсировали разработку и испытания ракет, которые до сих пор были запрещены.

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