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Fitch повысило кредитный рейтинг Челябинской области

Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Челябинской области с уровня «BBB-» до «BBB». Как сообщают в пресс-службе регионального минфина, это связано с аналогичным повышением суверенного рейтинга России в начала августа.

Согласно прогнозу аналитиков агентства, в среднесрочной перспективе Челябинская область наряду с несколькими другими регионами, рейтинги которых также пересмотрены в сторону повышения (Москва, Санкт-Петербург, ЯНАО, Татарстан и Башкортостан), сохранит хорошую кредитоспособность на самостоятельной основе.

По мнению министра финансов Челябинской области, заключение Fitch о том, что рейтинг региона продолжит ограничиваться показателем страны, «говорит о том, что потенциал у региона выше этого уровня».

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