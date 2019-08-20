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Фото: Коммерсантъ FM

Как мобильные устройства меняют школу?

Подкаст «Школа жизни», выпуск 2

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Должна ли школа запрещать ученикам пользоваться гаджетами? Как превратить домашнее задание в компьютерный квест? И когда наступает время выбирать школьнику специализацию? Об этом в новом выпуске подкаста «Школа жизни» Андрей Галиев говорит с директором по цифровым коммуникациям корпорации «Российский учебник» Екатериной Латыповой и директором по стратегии проекта «Яндекс.Учебник» Натальей Чеботарь.


Также доступно в VK, iTunes, Google Podcasts и «Яндекс.Музыке».

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