РАД продаст на торгах права требования по кредитам к компании «Терра Нова»

Российский аукционный дом объявил процедуру запроса предложений по продаже единым лотом 100% акций компании Diserion Ltd, принадлежащих ООО «Collateral Managemant Limited», которому полностью принадлежит АО «Терра-Нова», и прав требований по кредитам Сбербанка к этой компании.

Как сообщили в РАД, таким образом, покупатель получит право принимать управленческие решения в отношении компании «Терра Нова», в том числе по распоряжению земельными участками общей площадью более 230 га, расположенными на намыве Васильевского острова в Петербурге. На сегодняшний день общая задолженность компании ООО «Терра Нова» по кредитам составляет более 4,5 млрд рублей.

Торги пройдут в формате запроса предложений на электронной площадке ЭТП РАД. Дата подведения итогов — 1 ноября. Начальная цена лота составляет 4,5 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга продлили до июня 2026 года сроки по намыву новых территорий Васильевского острова компании «Терра Нова». Общий же срок всего проекта составляет период до 8 июня 2055 года.