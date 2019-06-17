Компании «Терра Нова» продлили сроки намыва на Васильевском острове

Власти Петербурга продлили на семь лет сроки по намыву новых территорий Васильевского острова (Невская губа, участок 1) компании ЗАО «Терра Нова». По результатам достигнутых договоренностей, новый срок выполнения работ по «намыву и стабилизации территории» определен до 8 июня 2026 года, общий же срок всего проекта не изменился и составляет период до 8 июня 2055 года, сообщает АБН со ссылкой на комитет имущественных отношений Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 6 га намывной территории Васильевского острова покупает девелоперская компания Seven Suns Development. Стоимость участков была оценена в 1,5 млрд рублей.