В Татарстане планируют поднять со дна Волги 21 затонувший корабль

С 2023 года со дна Волги в Татарстане начнут поднимать затонувшие корабли. В границах республики на сегодняшний день остаются затопленными 90 судов, передает ТАСС со ссылкой на главу минэкологи республики Александра Шадрикова.

По его словам, корабли будут поднимать при реализации нацпроекта «Экология». В первую очередь это коснется тех судов, которые «могут оказать негативное воздействие на окружающую среду». Их количество составляет 21 корабль. В 2023 году планируют поднять семь судов, в 2024 — еще 14. В некоторых из них есть топливо, в других появилась своя экосистема, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Экология» Татарстану выделили из федерального бюджета 4,26 млрд руб.

"Ъ-Казань"