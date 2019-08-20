Не сковывающий движений

В преддверии нового сезона Дом моды HENDERSON выпустил захватывающее видео, в котором ведущий солист балета Большого театра, жгучий брюнет Игорь Цвирко кружится в современном танце, и костюм из ткани итальянской фабрики REDA ему нисколько не мешает.

Костюм как одежда силы

Поначалу может показаться, что это тьюториал по тай-чи. Место действия — безграничное пространство с частоколом окон — напоминает не столько балетный класс, сколько зал, где проходила знаменитая тренировка Нео в первой «Матрице», столь цитируемой в фешен-индустрии сегодня. Как и герои фантастической утопии, Игорь Цвирко с легкостью нарушает один из главных законов природы, преодолевая силу гравитации. Таким прыжкам и подкруткам позавидовал бы и Нуреев (напомним, Цвирко был одним из исполнителей главной роли в одноименной постановке в Большом театре). Но этот танец угрозы человечеству не несет — в нем соединились современное искусство и маскулинность, целеустремленность и страсть. Вдобавок попробуй-ка продемонстрировать весь спектр эмоций одетым — как это выглядит с минимумом одежды, мы знаем по знаменитому видео с Сергеем Полуниным на песню «Take Me to Church», снятому Дэвидом Лашапелем.

Один из секретов такой подвижности — в особой ткани, из которой сделан костюм главного героя видеоролика. Ее производят на итальянской фабрике REDA. Сотрудничеству Дома моды и этой мануфактуры, отсчитывающей свою историю с 1865 года, вот уже 15 лет. В костюме HENDERSON из ткани REDA можно и отправиться в офис или на переговоры, и даже, как мы видим, танцевать.

Под контролем

REDA известна своим чутким подходом к производству тканей. Каждый этап строго контролируется. Шерсть для них привозят из Новой Зеландии, Австралии и Тасмании. Вековые традиции аутентично вписаны в современное производство, расположенное в местечке Бьелла, именуемом среди профессионалов шерстяной столицей Италии.

Работу с дизайнерами Дома моды HENDERSON фабрика начала в 2004 году — тогда была разработана отдельная линия шерстяных тканей REDA exclusively for HENDERSON. Такой ярлычок можно найти на внутренней части костюмов из этой линейки. Помимо исключительных внешних качеств они обладают водонепроницаемыми и грязеотталкивающими свойствами, все благодаря специальной обработке Dry Sense. Такой бонус в выборе современного бизнесмена, который проводит много времени в командировках и предпочитает комфорт даже в деловой одежде, играет определяющую роль.

Новинка в осенне-зимней коллекции — костюмы из ткани REDA Flexo c добавлением лайкры. В составе ткани — 99% шерсти и 1% эластана, что и придает ей особую растяжимость, нехарактерную для привычной деловой одежды. Костюмы, которые не сковывают движений, но приковывают внимание к обладателю, можно будет найти начиная с сентября в бутиках HENDERSON.

Смелый шаг

Выбор артиста балета в качестве главного героя видеоролика об элегантной мужской одежде — шаг смелый. Но в HENDERSON знают, как привлечь мужчин-миллениалов. Игорь Цвирко одинаково хорош как в костюме, что он неоднократно демонстрировал на красных дорожках, так и в базовой футболке и небрежно накинутой поверх рубашке. В качестве своих модных героев он называет Брэда Питта и Дэвида Бекхема.

В эпоху тотальной власти социальных сетей HENDERSON впору запускать инстаграм-челлендж #танцуйвкостюме. Ну и чтобы не «шазамить» — трек, под который танцует Цвирко, совсем свежий и записан лондонским электронным музыкантом Gud Jon. Танцуйте в свое удовольствие.