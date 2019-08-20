Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» на 17 сентября

Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска компании «Финвижн» о допэмиссии банка «Восточный» до 17 сентября, сообщает «Интерфакс». В судебном заседании помимо истца участвовал один из ответчиков — Банк России. Второй ответчик — банк «Восточный» — в суд не явился. Дело рассматривалось при участии представителей компании Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) — третьего лица.

Истец ходатайствовал об отложении судебного разбирательства, так как стороны представили суду противоречащие друг другу отчеты о стоимости акций. «Когда вопрос о цене является ключевым, суды назначают оценочную экспертизу»,— пояснил представитель «Финвижн». Представитель Evison также попросил перенести судебное заседание, так как истцом представлен новый пакет документов, который требует ознакомления.

Суд учел пожелания сторон и объявил перерыв до 17 сентября.

В мае суд обязал акционера «Восточного» — Evison Holdings — исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их «Финвижн Холдингс» (компания Артема Аветисяна). В июне судом было принято решение о немедленном исполнении опциона. Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный», спорные акции были списаны в пользу «Финвижн».

«Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.