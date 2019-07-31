Суд объявил перерыв в споре о передаче компании Аветисяна 9,99% акций «Восточного»

Шестой арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу Baring Vostok на судебное решение об исполнении колл-опциона и передаче компании «Финвижн Холдингс» 9,99% акций банка «Восточный», объявил перерыв до 5 августа, сообщает «Интерфакс».

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал акционера «Восточного» — Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) — исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их «Финвижн Холдингс» (компания Артема Аветисяна). В июне судом было принято решение о немедленном исполнении опциона. Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный», спорные акции были списаны в пользу «Финвижн».

Evison счел необоснованными выводы первой инстанции о необходимости исполнения опциона — соглашения, которое было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм-банка к «Восточному». В преддверии слияния банков, как отметил ответчик, из «Юниаструма» были выведены активы.

«Судом было верно установлено, что ответчик знал о сделках, посредством заключения которых, по его мнению, были выведены активы из “Юниаструм”. Более того, эти сделки были одобрены при заключении соглашения об изменении опциона»,— сказала представитель «Финвижн» Полина Ситникова.

Суд, заслушав стороны, принял решение объявить перерыв в заседании до 5 августа.

Ранее банк «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Иск поступил в суд 29 июля.

На прошлой неделе банк попросил суд арестовать весь пакет акций фонда Baring Vostok, поскольку планировал подать иск о возмещении ущерба.