Минпромторг поможет судам обрусеть

Как стало известно “Ъ”, Минпромторг может упростить признание судостроительной продукции российской для получения господдержки и разрешений на некоторые виды работ. Документы, подтверждающие, что судно построено в РФ, предлагается выдавать не на год, а бессрочно, при сдаче заказа. Судоходные компании неоднократно жаловались на краткость действия документов. Эксперты считают поправки логичными, однако отмечают, что они запаздывают — за несколько месяцев попыток адаптации постановления из РФ уже ушел крупный заказ, обеспеченный финансированием.

В Минпромторге разрабатываются дополнительные уточнения к требованиям продукции судостроения для внесения изменений в новую редакцию 719-го постановления правительства, рассказали “Ъ” в министерстве. Документ описывает необходимое оборудование и технологические операции, соответствие которым дает машиностроителям право признать продукцию произведенной в РФ и получить доступ к господдержке и некоторым видам работ (см. “Ъ” от 1 августа). Изменения коснутся регламента признания продукции российской.

Сейчас по правилам Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ проводит экспертизу на предмет соответствия продукции требованиям 719-го постановления и выдает сертификат СТ-1 или акт экспертизы, на основании которых Минпромторг выдает заключение. Срок действия документов составляет один год. Эта процедура рассчитана на серийное производство (документ выдается на производителя и серийные изделия), поясняют собеседники “Ъ”, но для продукции судостроения нецелесообразна, так как срок строительства достигает несколько лет, а комплектация судов одной серии может значительно отличаться в соответствии с требованиями заказчика. Ежегодное прохождение сертификации в ТПП и выдача заключений Минпромторга приводит к необоснованной административной и финансовой нагрузке на верфи и судоходные компании, отмечают источники. Собеседники “Ъ” в отрасли неоднократно жаловались на необходимость ежегодно ходить в ТПП и «доказывать», что их судно российское.

Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, в итоге было решено подготовить изменения, которые сделают возможной выдачу заключений с неограниченным сроком действия на каждое конкретное судно. Его идентификатором будет строительный номер или номер IMO, который сохраняется на протяжении всего срока службы судна, не подлежит изменению при смене названия, флага или собственника и присваивается судну на стадии закладки или в процессе строительства, говорят в министерстве.

На поставки комплектующего оборудования и судовых систем, продолжают в Минпромторге, сертификат должен получать производитель каждого изделия и предоставлять его на верфь. По окончании строительства судна при наличии полного комплекта документов на весь перечень оборудования судостроительное предприятие получает бессрочный сертификат, подтверждающий производство судна на территории РФ, и передает его заказчику вместе с судном, отметили в Минпромторге.

Также будут внесены уточнения о том, что требования постановления действуют для судна с момента подписания судостроительного контракта, говорят собеседники “Ъ”. Возможные изменения будут опубликованы на regulation.gov.ru в конце августа и приняты до конца года.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) отмечают, что практики применения 719-го постановления в судостроении пока не было. В сентябре на выставке «Нева-2019» планируется семинар, организаторами которого выступают корпорация, Минпромторг и ТПП, на котором будут даны разъяснения для судовладельцев и заказчиков в части получения соответствующих льгот и преференций. Оценивать влияние новых изменений преждевременно, заключили в ОСК.

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что это абсолютно логичное и неединственное планируемое изменение в 719-е постановление: готовится целый пакет уточнений. Только за несколько месяцев попытки адаптации 719-го постановления к реальности, подчеркивает эксперт, производители уже потеряли серийный судостроительный контракт в сфере река-море, полностью обеспеченный финансированием со стороны заказчика, который ушел на китайские верфи.

Анастасия Веденеева