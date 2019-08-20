Граждане не верят в лучший ВВП

Зафиксированное Росстатом ускорение роста реальных зарплат в РФ в июне—июле 2019 года, вероятнее всего, окажется временным. Ухудшение динамики розничного потребления, как и соответствующих ожиданий, свидетельствует: граждане не верят в реальность улучшений в экономике страны в ближайший год. Признаков значимой поддержки роста ВВП со стороны инвестиционного спроса пока не наблюдается — во втором квартале инвестиции вновь показали едва заметный рост.

Свежая статистика Росстата, характеризующая состояние внутреннего спроса в июле, не позволяет говорить об его улучшении. Статистики повысили оценку годовых темпов роста реальных зарплат в июне до 2,9% (на 0,6 процентного пункта), оценив их в июле в 3,5%. Минэкономики же в августовском докладе «Картина деловой активности» оценило месячный прирост этого показателя с учетом сезонности в июле в 0,5% против 0,1% в июне и минус 0,4% в мае. Игорь Поляков из ЦМАКП обращает внимание на то, что столь же высокие, как в июле, темпы роста зарплат наблюдались в апреле 2019 года. Это, вероятнее всего, связано с повышенными квартальными выплатами — после них динамика зарплат резко ухудшается, что подтверждают и ежемесячные оценки Минэкономики.

Темпы роста реальных зарплат в частных компаниях продолжают отставать от бюджетного сектора, что объясняется продолжающимся исполнением майских указов 2012 года в отдельных регионах.

По оценке министерства, рост реальных зарплат в социальном секторе в июне сохранился на уровне мая — в 4,1% в годовом выражении, во внебюджетном же секторе он замедлился — до 2,5% после 3,2% в мае.

В то же время частное потребление продолжает ослабевать. В июле годовые темпы роста розничной торговли замедлились до 1% против 1,4% в июне — ухудшалось потребление как продовольственных, так и непродовольственных товаров (см. график). Об этом свидетельствует заметное снижение покупок автомобилей, которое в июле составило 2,4% против 3,3% в июне. Ухудшению показателей частного спроса способствует ослабление розничного кредитования и увеличение сбережений (соответствующей статистики ЦБ по июлю все еще нет). Между тем по итогам июля ЦБ фиксировал ухудшение потребительских настроений — второй месяц подряд. «Снижение наблюдалось как в индексе ожиданий, так и в индексе текущего состояния… Более всего ухудшились оценки респондентами перспектив развития страны»,— говорилось в докладе ЦБ.

Об охлаждении частного спроса в июле свидетельствует и статистика импорта, который рос лишь за счет промежуточных и инвестиционных товаров (см. “Ъ” от 7 августа). По данным Росстата, инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций во втором квартале выросли на 0,6% после 0,5% в первом квартале 2019 года. «Инвестиции в основной капитал во втором квартале 2019 года демонстрировали околонулевую динамику, что связано в том числе с сокращением инвестрасходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (на 11,9% в январе—мае). Отрицательный вклад данного фактора в динамику инвестиций в основной капитал за период с начала года оценивается на уровне 0,9 процентного пункта»,— поясняли ранее в Минэкономики. В Счетной палате столь значимого сокращения инвестрасходов бюджета за этот период не наблюдают. Напомним, Минэкономики ждет разгона годовой динамики капвложений до 3,1% по итогам 2019 года.

Алексей Шаповалов