Импорту в России лучше, чем экспорту

Согласно статистике ФТС, стоимость импорта из стран дальнего зарубежья (около 80% всей стоимости ввоза товаров в страну) в июле 2019 года составила $19 млрд, увеличившись в годовом выражении на 4,8% после снижения на 6,5% в июне. Елена Абрамова из ЦМАКП отмечает, что стоимость импорта в июле оказалась максимальной с декабря 2017 года. «Такие объемы импорта были только в 2014 году»,— говорит она. Основные статьи, которые обеспечили прирост стоимости импорта (прежде всего механическое оборудование и фармацевтические полуфабрикаты),— это промежуточные и инвестиционные товары.

Ранее в Минэкономики замечали, что снижение импорта из стран дальнего зарубежья в июне 2019 года является свидетельством слабости внутреннего спроса. В департаменте исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ отмечали, что в текущих ценах во втором квартале импорт вырос по сравнению с первым кварталом, но продолжил падать в годовом выражении на 2,7% против снижения на 3,3% в первом квартале. В то же время, по расчетам ЦМАКП, в сопоставимых ценах с учетом сезонности импорт остается в целом стабильным на протяжении уже полутора лет. В первом полугодии 2019 года даже зафиксировано его слабое оживление — прежде всего за счет инвестиционной компоненты (машин и оборудования).

Устойчивый же прежде рост экспорта (в сопоставимых ценах) во втором полугодии 2018 года существенно замедлился, а в первой половине 2019-го сменился спадом (в мае на 3% меньше декабря 2018 года), оценили в ЦМАКП. О проблеме экспорта, слабость которого на фоне относительно лучшего импорта снизила торговый профицит во втором квартале, говорят и в ДИП ЦБ: «Негативная ценовая динамика по многим экспортным позициям продолжается, оценки внешнего спроса под давлением наблюдаемого снижения импорта в Китае остаются на относительно низком уровне». По их мнению, импорт же поддержат государственные инвестпроекты, что на фоне активизации спроса на инвестиционный импорт сдержит улучшение торгового сальдо и профицита текущего счета.

Алексей Шаповалов