Бизнес-климат согревается газетами

Освещение в прессе результатов рейтинга Doing Business влияет на готовность регуляторов к проведению реформ деловой среды, утверждают во Всемирном банке (ВБ). Чем активнее СМИ обсуждают национальные показатели рейтинга, тем выше вероятность последующих изменений. Впрочем, больше всего стремятся рассказывать о прогрессе в рейтинге страны, где свобода прессы ограничена — включая Россию и Пакистан.

ВБ предпринял попытку оценить влияние медиа на госполитику на примере освещения рейтинга Doing Business в 190 странах. Аналитики обнаружили связь между широтой освещения темы в национальной прессе и шансами на проведение реформ для улучшения бизнес-климата по десяти учитываемым рейтингом направлениям в ближайшие два года. Кроме того, страны, где СМИ придают результатам рейтинга особое значение, как правило, проводят больше реформ, фиксируемых в Doing Business.

Гипотеза ВБ исходит из теоретического понимания медиа как канала связи общества, бизнеса и политиков — он позволяет гражданам и бизнесу принимать более информированные решения, а также доносит общественные настроения до тех, кто принимает решения. В свою очередь, сам рейтинг Doing Business служит мощным стимулом для реформ, поскольку правительства заинтересованы в освещении своих успехов. За последние десять лет внимание прессы к рейтингу росло экспоненциально: результаты 2018 года были упомянуты в 1,8 тыс. публикаций, собравших около 1,5 млн просмотров в интернете в первые четыре месяца. Всего же с 2004 по 2018 год рейтингу было посвящено более 17,4 тыс. статей — притом что исследователи учитывали лишь печатные тексты официальных СМИ, найденные в сети двумя поисковыми системами.

Наибольшую активность в освещении результатов DB проявляли Пакистан (1337 статей в 97 изданиях), Индия (1028/720), Мексика (965/141) и Россия (959/400). Они же оказались и самыми активными реформаторами: Пакистан с 2004 года провел 19 реформ (учтенных в рейтинге), Индия — 37, Мексика — 26, РФ — 36. В целом же большинство публикаций (4250) пришлось на страны ОЭСР с высоким доходом — но и концентрация медиа там максимальна. В большинстве публикаций, посвященных рейтингу (особенно в Индии и РФ), речь шла о прогрессе страны в сопоставлении с результатами прошлых лет либо с успехами соседей и о недавних достижениях правительства. Активнее всего рейтинг освещали в странах, где свобода прессы ограничена, признают в ВБ. Там допускают, что недемократическое правительство может поощрять распространение СМИ информации о позитивных изменениях. Из десяти наиболее активно освещающих рейтинг стран четыре отнесены Freedom House к несвободным (Пакистан, РФ, Малайзия и ОАЭ), пять — к частично свободным (Индия, Мексика, Филиппины, Италия и Нигерия), и лишь Испания — к свободным.

В ВБ полагают «интересным» для будущего исследования анализ качества и актуальности проведенных реформ (что скорее касается релевантности методологии самого Doing Business), а также влияния на них конкуренции с соседями за строчки рейтинга. Впрочем, пример РФ способен поставить под сомнение причинно-следственные связи, обнаруженные аналитиками. Даже если оставить в стороне оценки свободы российской прессы, наличие президентского поручения 2012 года по вхождению страны в топ-20 рейтинга к 2018 году, закрепленное в KPI чиновников (пусть и не увенчавшегося полным успехом — страна поднялась на 89 позиций, до 31-го места, см. “Ъ” от 1 ноября 2018 года), разворачивает их логику в обратную сторону. Публикации становятся не причиной, а результатом стремления чиновников к повышению позиций в рейтинге, выводя на первый план оставленные ВБ на будущее вопросы качества и актуальности проведенных для этого реформ.

Надежда Краснушкина