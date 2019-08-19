Twitter запретил рекламу государственным СМИ

Социальная сеть Twitter решила изменить свою рекламную политику. Компания запретила рекламу от новостных медиакомпаний, подконтрольных государствам. Twitter мотивировал свое решение желанием сохранить и защитить открытый и здоровый диалог, который происходит в сети.

«Эта политика (запрещения рекламы.— “Ъ”) будет применена к новостных медийным компаниям, которые финансово или редакционно контролируются государством»,— говорится в опубликованном сообщении компании. Список госудраственных медиа будут создаваться на основе исследований отдельных общественных организаций (таких как, например, «Репортеры без границ» и ЮНЕСКО) и мнений «известных академических или общественных лидеров в этой области».

Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети. Какие конкретно СМИ и из каких стран уже попали в черный список сети, в компании не уточнили.

В конце прошлого года Twitter опубликовал архивы с более чем 10 млн твитов, предположительно связанных с кампанией по распространению фейковых новостей перед выборами в США, а также с российской и иранской пропагандой. Тогда речь шла о практически 4 тыс. аккаунтов, якобы созданных российским Агентством интернет-исследований перед американскими выборами (в США агентство называют «фабрикой троллей»). СМИ связывают агентство с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.