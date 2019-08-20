Неудаленный офис

Группе «Ермак» удалось сохранить офисный центр ПКТБ «Химмаш» по ул. Газеты «Звезда», 5. По решению суда, у компаний группы по долгу перед «СБК Уран» (структура Сбербанка) будут проданы лишь небольшие объекты недвижимости, самым крупным из них является здание по ул. Пушкина, 15. Его предлагается выставить на торги за 19 млн руб. Сейчас здесь расположен Центр городской культуры — частный культурный проект владельцев «Ермака». Сами они намерены продолжить его развивать. Источники говорят, что владельцы «Ермака» сделали правильный выбор, пожерт­вовав зданием, которое не приносит дохода, но сохранили приносящий прибыль офис­ный центр.



ООО «СБК Уран», аффилированное со Сбербанком, добилось в арбитраже обращения взыскания на заложенное имущество компаний, близких к ИК «Ермак»: АО УК «Агидель» и ПАО «ПКТБ „Химмаш“». Соответствующее решение арбитражный суд принял 9 августа, мотивировочное решение было опубликовано в минувший четверг. Согласно ему, подлежит продаже на торгах имущество «Агидель»: 5-этажное административное здание площадью 1,46 тыс. кв. м и земельный участок под ним (736 кв. м) по ул. Пушкина, 15. Начальная стоимость продажи здания 19,5 млн руб., участка — 3,2 млн руб., что составляет 80% от рыночной, говорится в решении суда. Отметим, что изначально «СБК Уран» предлагал продать здание за 42,7 млн руб., а землю за 6,4 млн руб.

Второй имущественный комплекс, который будет выставлен на торги, принадлежит ПКТБ «Химмаш». Общество управляет одноименным крупным офисным центром по ул. Газеты «Звезда», 5. В него входят 4-этажное здание инженерно-лабораторного корпуса (3 тыс. кв. м) и 3-этажное здание производственного корпуса со столовой и подвалом (4,5 тыс. кв. м). Изначально «СБК Уран» предлагал реализовать его за 191 млн руб., однако около месяца назад кредитор уточнил размер своих требований.

В итоге суд принял решение об обращении взыс­кания на незначительный объем недвижимости в офис­ном центре на ул. Газеты «Звезда» на общую сумму 32,5 млн руб. В числе имущества — вестибюль офис­ного центра, гаражи, проходная, мансардный этаж. Самым крупным объектом является земельный участок по ул. Газеты «Звезда», 5 площадью 0,7 га, его выставят на торги по начальной цене в 24,8 млн руб.

Ответчики против удовлетворения требований не возражали. Вчера связаться с представителями компаний „Ъ-Прикамье“ не удалось.

Источник, знакомый с переговорами «Ермака» и «СБК Уран», снижение объема заложенного имущества объяснил тем, что компании «Ермака» в последние месяцы активно гасили задолженность перед «СБК Уран».

Напомним, компании, близкие к ИК «Ермак», в 2012 году решили инвестировать в автобизнес, став совладельцами автохолдинга «Урал­АвтоИмпорт» (УАИ). Новый парт­нер кредитовал дилера, а также предоставил ему в залог недвижимость, чтобы УАИ смог взять кредиты в «Урал ФД» и Сбербанке. Однако в 2016 году автохолдинг не смог обслуживать кредиты и постепенно вошел в процедуру банкротства. Общая сумма долга свыше 840 млн руб. Кредиторы обратили взыскание на его недвижимость (автосалоны), которая уже реализуется с торгов. При этом в числе «пострадавших» оказались и инвесторы из «Ермака». По иску «Урал ФД» было обращено взыскание на заложенное имущество (гостиницу «Полет»), в итоге банк оставил себе это имущество.

Отметим, что в здании по ул. Пушкина, 15 располагается «Центр городской культуры». Источник, знакомый с переговорами «Ермака» и «СБК Уран», считает логичным отдать кредитору этот объект, а не офисный центр ПКТБ «Химмаш». «Центр городской культуры — планово-убыточный объект, доходов не приносит, а центр „Химмаша“ ежемесячно генерирует стабильную прибыль»,— пояснил источник.

«Центр городской культуры» является частным культурным проектом семьи бизнесмена Андрея Агишева (считается основным владельцем «Ермака»). На площадке центра проводятся альтернативные культурные мероприятия, реализуются просветительные проекты.

«Мы планируем развивать проект Центра, который очевидно перерос масштаб существующей инфраструктуры»,— сообщила „Ъ-Прикамье“ Надежда Агишева, руководитель фонда «Новая Коллекция» (ЦГК является одним из проектов фонда), комментируя дальнейшую судьбу центра.

Арт-директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева считает, что ЦГК Перми нужен. «Это одна из самых живых и демократических площадок города. Она становится прибежищем для городских сообществ с различным диапазоном интересов. Других площадок, где были бы рады городским сообществам, больше нет»,— полагает эксперт. Она считает, что, несмотря на то, что инициатива частная, ее необходимо поддержать и властям.

Марина Медведева из ГК «РИАЛ» считает установленную стоимость здания по ул. Пушкина, 15 низкой и прогнозирует, что оно быстро будет реализовано.

Вячеслав Суханов