Массовое убийство как признак неблагополучия

В прокуратуре Ульяновской области считают, что в семье подростка, который расправился со своей семьей, а затем покончил с собой, не все было благополучно, как представлялось ранее. В связи с трагедией межрайонная прокуратура по поручению обл­прокурора проводит проверку всех органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Между тем в школе отмечают, что подросток был отличником, на хорошем счету и никаких отклонений от нормы в его поведении не наблюдалось. В прокуратуре допускают, что причиной трагедии могло быть внезапное проявление шизофрении, напоминая, что подобный случай уже был 19 лет ­назад.

Инзенская межрайонная прокуратура начала проверку деятельности всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с трагедией в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области. Напомним, в воскресенье около 11 часов в одном из домов села были обнаружены тела с признаками насильственной смерти 66летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также четырехлетних мальчика и девочки. Как сообщает региональное СУ СКР, погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16летнего подростка. По данным следствия, подросток ночью, когда все спали, зарубил своих родных — сначала мать и малолетних брата и сестру, потом бабушку и дедушку, а затем сам бросился с вышки сотовой связи, находящейся недалеко от дома.

В СУ СКР комментировать ситуацию и сообщать подробности преступления отказываются. Между тем, по неофициальной информации, на месте преступления подросток оставил записку, в которой сообщил, что не хочет убивать бабушку и дедушку, но считает, что они расстроятся из-за смерти внуков и дочери, поэтому он «уходит и забирает своих родных с собой».

Следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседи и учителя отзывались о семье как о благополучной. О самом подростке говорили, что «в его поведении вообще никаких отклонений не было». «Совершенно спокойный мальчик, адекватный, учился хорошо, отличник, участник различных олимпиад, был победителем районных олимпиад, ни с какими молодежными группировками связан не был, проблем с семьей не было, его мама всегда приходила на все родительские собрания»,— сказала „Ъ“ и.о. директора патрикеевской школы Светлана Балакаева. В то же время говорить о наличии в школе штатного психолога и возможных его наблюдениях она отказалась.

Между тем в прокуратуре Ульяновской области считают, что «не все так благополучно, как кажется сначала». «Несмотря на то, что семья была благополучной, как выясняется, в ней никто не работал, бабушка с дедушкой подростка — пенсионеры, мать подростка нигде не работала, дети от разных отцов, ни с одним из которых она не жила, отец подростка жил в другом населенном пункте отдельно от семьи. А сам подросток в своей предсмертной записке на нескольких листах сообщил, что хочет убить свою мать, с которой у него сложные отношения, и она больше любит его младших брата и сестру»,— пояснил „Ъ“ старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Он считает, что «в любом случае в такой ситуации органы опеки должны были уделить семье самое пристальное внимание». «Кроме того, школьный психолог должен был заметить, если у мальчика начались какие-то отклонения, а по предварительной информации, есть слова школьных друзей подростка, которые говорили, что он начал меняться в худшую сторону, что якобы связался с какой-то компанией подростков, уже состоящих на учете в комиссии ПДН.Поэтому положено проверить деятельность всех: органы внутренних дел, комиссии ПДН, образовательное учреждение»,— сказал господин Зима.

В региональном министерстве семейной, демографической политики и соцблагополучия „Ъ“ сообщили, что с лета 2016-го по июль 2018 года семья состояла на учете социальных служб как неблагополучная в связи с пристрастием матери к алкоголю. «Но потом у нее была сложная болезнь, операция в Москве, она получила инвалидность третьей группы и справилась сама с алкогольной зависимостью. В последний год с нее контроль сняли, сколько раз в течение года ее навещали сотрудники социальных служб, все у них было хорошо»,— сказали в ­министерстве.

В то же время господин Зима предположил, что у подростка могло произойти внезапное проявление шизофрении, вспомнив трагический случай в 2000м году, когда студент третьего курса медицинского факультета, абсолютный отличник, всегда характеризовавшийся положительно, услышав некие «голоса», убил свою мать, затем отчима и единокровную трехлетнюю сестру. «Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым в связи с тем, что он страдал шизофренией. Так и здесь — предположить, что такое мог совершить какой-либо человек в здравом уме, проблематично»,— добавил Василий Зима, заметив, что следствием уже назначена посмертная косвенная психиатрическая экспертиза. При этом в прокуратуре отмечают, что версия влияния на поведение подростка соцсетей, в которых он также проводил немало времени, маловероятна, «поскольку пока никаких данных об этом ни по результатам исследования информации с компьютера, ни по данным его сверстников, нет».

Получить пояснения опытных психиатров, насколько возможно такое внезапное проявление шизофрении, и что могло быть причиной, не удалось — руководство областной психиатрической больницы и регионального минздрава от комментариев отказались.

Сергей Титов, Ульяновск