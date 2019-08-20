Рекламу поставят на паузу

Осенью этого года состоятся торги на размещение и использование рекламных конструкций в Самаре. Срок преды­дущего пятилетнего договора подходит к концу. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил сократить к этому времени количество билбордов и крупноформатной рекламы, а также регламентировать территориальную расстановку рекламы с учетом архитектурного облика города и требований безопасности дорожного движения. Планируется, что количество крупногабаритной рекламы с 1400 единиц сократится до 950ти. При этом власти ожидают «незначительное» снижение поступающих в бюджет средств.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с членами регионального правительства и главами муниципалитетов подготовку к проведению торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в ряде районов и городов области. Осенью истечет срок действия пятилетнего договора на размещение и использование рекламы в Самаре. Новые торги запланированы на сентябрь-ноябрь текущего года. Дмитрий Азаров призвал к этому времени скорректировать схему размещения баннеров и щитов, расположенных на территории города. «Губернатор поручил сократить количество билбордов и крупноформатной рекламы, а также регламентировать территориальную расстановку рекламных конструкций с учетом архитектурного облика города и требований безопасности дорожного движения»,— сообщает областное правительство. Министр имущественных отношений Сергей Черепанов должен отчитаться о работе через две недели.

На состоявшемся обсуждении он доложил губернатору, что новая схема уже разрабатывается. В ней планируется полностью уйти от размещения широкоформатных билбордов и других видов крупногабаритной рекламы в исторической части города. Кроме того, в Самаре и в других населенных пунктах области предлагается постепенно уйти от морально устаревших видов рекламных конструкций, отдавая предпочтение рекламе с внутренней подсветкой. В действующей городской схеме предусмотрено почти 1400 рекламных конструкций формата 3х6. По плану местных властей, их количество сократится до 950. Схема согласована минстроем и находится на рассмотрении у минтранса.

В 2014 году самарская администрация объявила 68 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе. Всего на торги было выставлено около 1000 рекламных носителей формата 3 х 6 и 4 х 12. Больше трети баннеров достались ЗАО «Корпорация „Руан“» (сейчас ООО «Корпорация „Руан“»), зарегистрированному в Санкт-Петербурге. Стоимость договоров составила около 200 млн руб. Чуть менее сотни рекламных щитов стоимостью около 60 млн руб. — московскому ООО «Гэллэри сервис». Остальные рекламные баннеры распределились между новосибирской, самарскими и тольяттинскими компаниями.

По словам Дмитрия Азарова, опыт других регионов показывает, что при сокращении количества рекламных щитов происходит незначительное снижение поступающих в бюджет средств, так как растет цена на размещение рекламы.

Также власти объявили о планах бороться с незаконной рекламой. По словам господина Черепанова, появление нелегальных рекламных конструкций в Самаре является единичным и связано, как правило, с их несвоевременным демонтажом владельцами после окончания срока действия договоров и разрешений. Однако глава города Елена Лапушкина в начале августа, говоря о благоустройстве, заметила, что фасады, которые в прошлом году готовили к ЧМ2018, «вновь испорчены появлением рекламных щитов, хаотичными вывесками и табло с бегущими строками».

При условии успешного выполнения указаний губернатора эксперты, напротив, прогнозируют увеличение поступлений в региональную казну, а также изменение формата рекламы.

«Кампании по очистке городов от избыточного количества рекламных конструкций, стандартизации рекламы и переводу на новые форматы почти никогда не ведут к сокращению доходов казны, как раз наоборот, поскольку в этом случае стоимость контрактов с операторами существенно возрастает. Я не думаю, что Самара станет исключением»,— говорит генеральный директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Как добавляет управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман, спрос на наружную рекламу не упадет, он просто перейдет в более креативные форматы, как реклама на зданиях или интерактивные экраны.

Сабрина Самедова