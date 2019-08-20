Гендиректора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» планируют наградить почетным знаком Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в Пермскую думу инициативу о награждении генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Третьякова почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Как уточняется в проекте решения, господина Третьякова предлагается наградить «за заслуги в развитии нефтегазовой отрасли в Перми и в связи с Днем работников нефтяной и газовой промышленности».

Также на предстоящем пленарном заседании депутаты рассмотрят проекты решений о награждении почетными грамотами Перми заведующего неврологическим отделением Пермской краевой клинической больницы Александра Желнина и депутата Пермской думы Александра Колчанова. Кроме того, думцы рассмотрят вопрос награждения главы аппарата гордумы Сергея Романюты и замглавы Перми Игоря Субботина, перенесенный с июньского пленарного заседания. Заседание думы состоится 27 августа.