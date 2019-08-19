Rolls-Royce сделал особые модели для Пеббл-Бич

Компания Rolls-Royce представила особые варианты своих моделей, которые будут доступны только посетителям Monterey Car Week-2019.

Как заявляет британский автопроизводитель, оформление машин линейки Pebble Beach 2019 Collection вдохновлено пейзажами Пеббл-Бич, где происходит ежегодное мероприятие.

Седан Phantom получил внешний декор в цветах Black Diamond и Gold Bespoke и эксклюзивную мозаику на передней панели. Для кроссовера Cullinan предложены цвета Burnout Grey, Black Green, Iced Gunmetal и Galilea Blue.

Еще три модели входят в набор Pastel Collection и созданы на базе спецверсии Black Badge. Седан Ghost окрашен в пастельно-зеленый цвет, а салон отделан черной кожей с зелеными вставками. Кабриолет Dawn отличается коралловым оттенком кузова (нанесение семи слоев краски требует девяти часов ручной работы) и белым интерьером. Купе Wraith получило ярко-желтую окраску и серо-желтую обивку салона.

Всего в рамках Rolls-Royce Pebble Beach 2019 Collection будет сделано 13 машин (один Phantom, по четыре Cullinan и Dawn, по два Ghost и Wraith) .