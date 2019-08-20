«Депо» забронировало Павелецкий

Владельцы «Киевской площади» Год Нисанов и Зарах Илиев решили тиражировать в Москве формат фуд-молла «Депо», открытого весной этого года в районе Белорусского вокзала. Следующий объект площадью до 12 тыс. кв. м может появиться недалеко от Павелецкого вокзала на Шлюзовой набережной.

Фуд-молл «Депо», объединяющий около 75 ресторанных концепций, ищет помещение под новый аналогичный проект. Об этом “Ъ” рассказал один из консультантов на рынке недвижимости. Речь идет о 10–12 тыс. кв. м в здании на Шлюзовой набережной вблизи ресторана Paulaner, поясняет источник “Ъ” на ресторанном рынке. О поисках площадки под новый проект «Депо» знает и основатель фуд-холла StrEat Максим Попов. По его словам, площадка на Шлюзовой набережной — единственная территория в районе Павелецкой, подходящая под формат фуд-молла. В пресс-службе «Депо» в понедельник не ответили на запрос “Ъ”.

Развитием «Депо» занимается ресторатор Алексей Васильчук, владелец сети «Чайхона №1», но основным собственником, арендовавшим бывший троллейбусный парк на Миусской улице на 49 лет у «Мосгортранса», выступает группа «Сигма Инвест», контролируемая «Киевской площадью». Открытием фуд-молла на Павелецкой «Сигма Инвест» будет заниматься также совместно с Алексеем Васильчуком, но инвестиции ресторатора в новый проект минимальны, продолжает собеседник “Ъ”. Связаться с представителями «Киевской площади» и господином Васильчуком не удалось.

Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк отмечает, что этот сегмент показывает бурный рост: сейчас в столице работает более 30 аналогичных концепций, а до конца 2019 года планируется открытие как минимум трех фуд-холлов в спальных районах города. Но о насыщенности сегмента пока говорить преждевременно, считает она. В том, что у «Депо» могут возникнуть проблемы из-за высокой конкуренции, также сомневается Максим Попов.

По мнению исполнительного директора Restcon Андрея Петракова, в ближайшие несколько лет формат фуд-холлов продолжит развиваться. Однако начнет ли он терять реальную посещаемость — сложно прогнозировать. «С одной стороны, может пройти мода и на этом все закончится, с другой — фуд-холлы могут прижиться и стать привычными, как когда-то случилось с торговыми центрами»,— полагает эксперт.

Консультанты на рынке коммерческой недвижимости затруднились оценить инвестиции в проект: условия аренды в случае, когда речь идет от 10–12 тыс. кв. м, будут обсуждаться индивидуально. В качестве примера один из собеседников “Ъ” привел уже существующий фуд-холл, где стоимость годовой аренды оценивается примерно в 7 тыс. руб. за 1 кв. м. Один из собеседников “Ъ” предполагает, что потребуется не менее 1,5 млрд руб. инвестиций.

С другой стороны, директор отдела торговой недвижимости CBRE Марина Малахатько называет странным выбор площадки вблизи строящегося торгцентра «Павелецкая плаза» (девелопер — основной владелец ПИК Сергей Гордеев), открытие которого запланировано на 2021 год. «Это лобовая конкуренция с торговым центром, где под фуд-корт будет отведено 8,5 тыс. кв. м. Плюс расположение торгцентра более выигрышное территориально: он будет аккумулировать на себя трафик соседних бизнес-центров и тех, кто приезжает в центр в выходные дни»,— прогнозирует госпожа Малахатько. Среди возможных проблем «Депо» она также называет количество парковочных мест — в фуд-молле на Миусской улице эта проблема так и не решена.

Никита Щуренков